Scongiurati i licenziamenti dei dipendenti

Il gruppo Arena ha avviato le procedure per l’acquisizione dei punti vendita “Spaccio Alimentare”. La notizia arriva in seguito alla comunicazione ex articolo 47 firmata da “Distrubuzione Cambria” e “Sviluppo Arena”. Un atto importante che ufficializza l’annunciata cessione di ramo di azienda. I lavoratori di Spaccio Alimentare grazie all’accordo passeranno ora al Gruppo Arena.

E soddisfazione arriva dai sindacati che hanno seguito le vicissitudini del marchio Spaccio Alimentare prima e il passaggio al nuovo gruppo. “Dopo mesi di sacrifici, i lavoratori possono finalmente tirare un sospiro di sollievo – commenta Mimma Calabrò, segretario generale della Fisascat Cisl Sicilia. -“I numerosi confronti degli ultimi mesi, realizzati anche presso il Ministero dello Sviluppo Economico, hanno sortito gli effetti sperati, scongiurare i licenziamenti e dare ai lavoratori prospettive di continuità occupazionale e reddituale”.

I 213 i dipendenti, dislocati tra i punti vendita di Palermo (Ingham, Crocifisso e Ugo La Malfa), Giardini Naxos, Catania, Aci Sant’Antonio, Milazzo e Lascari, passeranno alle dipendenze della Sviluppo Arena, ai sensi e per gli effetti dell’art.2112 del codice civile. Dopo la recentissima acquisizione dei punti vendita Sma, Arena con l’acquisizione del gruppo a marchio Spaccio Alimentare consolida ancor più la propria presenza sul territorio e diventa leader della grande distribuzione organizzata in Sicilia.

“Abbiamo già richiesto un incontro all’azienda per esperire l’esame congiunto – conclude la Calabrò – e continueremo a seguire la vicenda, sempre a tutela e a garanzia dei lavoratori e dei loro diritti”.