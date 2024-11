Gli agenti della polizia di Stato hanno eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal gip di Palermo nei confronti di cinque persone accusate di detenzione e spaccio di droga tra Bagheria e Aspra nel palermitano.

Per uno di 35 anni D.I. è stato disposto l’arresto in carcere per gli altri quattro i domiciliari con braccialetto elettronico, M.Z. di 33 anni, P.E. di 41 anni, P.K. di 20 anni e C.C. di 22 anni.

Le indagini condotte dai poliziotti del commissariato di Bagheria hanno accertato che i cinque facessero parte di un un’associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di “crack”. L’organizzazione sarebbe stata diretta da un giovane di 30 anni R.P. detenuto nel carcere di Termini Imerese. Lo scorso 27 febbraio 2023 è stato trovato in possesso di oltre 300 grammi di cocaina, di cui aveva cercato di disfarsi gettandola all’interno del water di casa sua.

Le indagini sono iniziate a luglio del 2022 quando gli agenti nel corso di una perquisizione nei seminterrati del giovane di 30 anni arrestato a febbraio e della moglie di 33 anni, anche lei indagata, hanno trovato un involucro con 50 dosi di crack. E’ stato accertato che dietro quest’appartamento i pusher finiti nell’inchiesta si alternavano dal pomeriggio e fino all’alba del mattino successivo spacciando crack.

Gli agenti hanno individuato anche un pensionato di Ficarazzi, D.G. di 66 anni, che aveva il colpito di custodire la droga di farla arrivare settimanalmente alla piazza di spaccio. Anche questi è stato arrestato poiché trovato in possesso di 300 grammi di cocaina. Il pensionato dopo avere trascorso diversi mesi in carcere a Termini Imerese, si trova ora sottoposto agli arresti domiciliari.