I Falchi della Sezione Contrasto al Crimine Diffuso della Squadra Mobile di Palermo hanno arrestato quattro persone per spaccio di sostanze stupefacenti durante una serie di controlli eseguiti nel capoluogo siciliano. I provvedimenti riguardano una quarantunenne nigeriana, un quarantatreenne tunisino e due residenti a Palermo di 45 e 24 anni, tutti sorpresi in flagranza.

Il primo intervento è scattato in via Albergheria, dove i poliziotti hanno bloccato la quarantunenne mentre cedeva una dose di droga in cambio di 20 euro. La perquisizione personale ha permesso di recuperare tre dosi di hashish per un totale di 63,75 grammi, 5 dosi di crack pari a 0,50 grammi e la somma di 20 euro in contanti.

Un secondo controllo si è svolto in piazza Fonderia. In questo contesto gli agenti hanno arrestato il quarantatreenne tunisino, sorpreso a cedere cocaina. L’uomo aveva con sé altre 9 dosi della stessa sostanza, per un peso di 4,5 grammi, e 195 euro in contanti.

Un altro episodio è stato registrato in piazza del Carmine, dove la quarantacinquenne palermitana è stata bloccata durante lo spaccio. Oltre ai due involucri appena consegnati a un acquirente, la donna custodiva altre due dosi di crack e 20 euro. In tutti e tre i casi la droga e il denaro sono stati sequestrati, mentre i clienti sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori.

L’ultimo arresto è avvenuto al termine di un inseguimento in via degli Emiri. Gli agenti in borghese hanno notato due giovani a bordo di uno scooter Honda Sh. Alla vista della Polizia, il conducente di 24 anni ha lanciato a terra un involucro prima di accelerare. I poliziotti hanno recuperato la confezione, contenente 21 grammi di hashish, e hanno raggiunto i due poco distante. La successiva perquisizione personale e la verifica nell’abitazione del ventiquattrenne hanno portato al sequestro di tre dosi di hashish addosso al giovane e di un ulteriore blocco della stessa sostanza di 21,30 grammi all’interno della casa.