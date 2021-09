Protagonista della ricetta è la cipolla rossa siciliana

Spaghetti alla cipolla rossa e acciughe

Protagonista indiscussa la cipolla rossa siciliana, morbida, dolce e carnosa

La cipolla va abbinata con le acciughe salate e la ricotta dura per un condimento che richiama le tradizioni mediterranee

Gli spaghetti alla cipolla rossa con acciughe sono una ricetta soltanto apparentemente povera. Si tratta di una variazione in chiave siciliana di una pietanza originaria del Veneto: i bigoli in salsa. Nella ricetta veneta la protagonista è la cipolla bianca come base del condimento. Per dare un tocco mediterraneo al piatto, invece. possiamo utilizzare la splendida cipolla rossa siciliana. Morbido e carnoso, il bulbo di questa cipolla – che troviamo da settembre ad aprile – ha una nota di fondo dolciastra, fatto che la rende perfetta per realizzare composte o marmellate. In questo caso, però, la cipolla rossa verrà utilizzata per preparare il condimento di una spaghettata veloce, con un tocco di sapidità in più dato dall’abbinamento con le acciughe. A far spiccare la nota siciliana della ricetta ci pensa anche la ricotta dura da grattuggiare sugli spaghetti ancora caldi.

Ecco gli ingredienti per gli spaghetti con la cipolla rossa e le acciughe

400 gr pasta di semola (di grano duro)

400 gr cipolla rossa

40 gr ricotta dura

2 acciughe o alici sotto sale

q.b. prezzemolo

q.b. olio di oliva extravergine

q.b. sale

q.b. pepe

Come preparare gli spaghetti alla cipolla rossa e acciughe

Lavate le acciughe sotto l’acqua, diliscatele e spezzettatele; tritate il prezzemolo; sbucciate e affettate le cipolle. Versate in un largo tegame 3 cucchiai di olio, aggiungete le acciughe e lasciatele sciogliere a fiamma dolce un paio di minuti.

Spolverate olio e acciughe con il prezzemolo, Lasciate insaporire un attimo, poi unite le cipolle, salate, pepate, coprite e stufate a fuoco basso, aggiungendo un paio di cucchiai dell’acqua di cottura della pasta. Lasciate cuocere le cipolle per una decina di minuti finché saranno morbide, poi scoprite, aggiungete metà della ricotta grattugiata (o un altro formaggio stagionato a vostro piacere), mescolate e levate dal fuoco.

Nel frattempo cuocete la pasta al dente in acqua bollente salata, scolatela, versatela nel condimento, fate insaporire un paio di minuti, unite la ricotta rimasta e mescolate. Servite gli spaghetti alla cipolla rossa e acciughe sotto sale caldi. e insaporire un paio di minuti, unite la ricotta rimasta e mescolate. Servite gli spaghetti alla cipolla rossa e acciughe sotto sale ben caldi.