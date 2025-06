Misteriosa sparatoria nella serata di ieri ad Altavilla Milicia paese del palermitano poco distante dal capoluogo.

Al culmine di una lite fra tre persone in contrada Sperone del comune marinaro qualcuno ha estratto una pistola ed esploso alcuni colpi d’arma da fuoco.

Il colpi d’arma da fuoco

I proiettili hanno raggiunto alle gambe sparato alle gambe un uomo. Sembra si tratta di uno dei tre contendenti della lite originaria.

A restare ferito è stato Rosario Urso, 43 anni trasportato in ospedale dai sanitari del 118. Le sue condizioni non sono gravi anche se le ferite sono considerate serie. Per lui non c’è alcun pericolo di vita.

La prima ricostruzione del fatti

In base alla prima ricostruzione dei fatto Urso stava discutendo animatamente con due fratelli per motivi ancora da accertare. Durante la discussione sarebbe comparsa la pistola. La posizione die due fratelli, naturalmente principali indiziati, è al vagli degli inquirenti. I carabinieri li hanno ascoltati a lungo così come hanno ascoltato diversi altri testimoni che si trovavam a passare anche se le testimonianze sembra siano state poco utili

Sono in corso le indagini dei militari per risalire all’autore del ferimento e ricostruire i motivi originari della lite.

Giornata di paura anche a Palermo

La giornata di ieri era già stata animata da un altro episodio avvenuto nel capoluogo isolano. Ore di paura si sono registrate in Corso dei Mille a Palermo dove un uomo, per motivi ancora da spiegare, improvvisamente ha deciso di affacciare al balcone che da sulle trafficata strada e puntare sulla folla un fucile seminando il panico fra i passanti.

L’area è stata raggiunta da diverse volanti di polizia e chiusa al traffico sia veicolare che pedonale ma l’episodio si è risolto nel giro di poco tempo. Entrati nell’abitazione dell’uomo i poliziotti hanno accertato che il fucile di cui era in possesso era una carabina ad aria compressa