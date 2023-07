Stupiti i passanti presenti sul posto

E’ un vero e proprio giallo la vicenda dell’uomo che sparge soldi gettandoli a terra nel centro di Palermo. L’episodio di cui BlogSicilia ha documentato la sequenza è avvenuto ieri in piazza Verdi, proprio di fronte al teatro Massimo.

Tante ipotesi, nessuna certezza

Sarà stato l‘effetto del caldo estivo che sta assediando da giorni Palermo, lasciando solo un lontano ricordo del fresco e della pioggia che hanno contraddistinto la prima metà di giugno. Oppure una di quelle voglie improvvise di fare beneficenza o, perchè no, un modo per farsi notare sui social network. Qualcuno ha pensato anche ad una possibile candid camera. Ma al di là del motivo, quello che è accaduto davanti al Teatro Massimo ha dell’incredibile.

L’identikit dello spargitore di banconote

il protagonista del gesto è un uomo sulla quarantina o poco meno, vestito con una maglietta blu scura e un paio di bermuda jeans. Gira in monopattino ma per lo più se lo trascina dietro. Usa un portafogli nero dal quale estrae, una ad una, banconote da 50 euro e le lascia cadere dietro di se a terra senza neanche voltarsi a vedere cosa succede.

Banconote vere

Perchè lo fa? Difficile a dirsi. la prima ipotesi che circolava fra i passanti era che si trattasse di una sorta di scherzo, di banconote false. ma sembra non sia così. chi le ha raccolte le ha fatte vedere ad un commerciante della zona che usa una di quelle macchinette che servono proprio a controllare se le banconote sono state falsificate. Non lo sono. si tratta di verde banconote da 50 euro.

Le ipotesi sui motivi, un video per i social?

Tante le ipotesi. Può trattarsi di una sorta di vendetta nei confronti di qualcuno a cui è stato sottratto il portafogli? c’è chi parla del gesto di una persona non proprio in se, chi adombra la possibilità che si tratti di un content creator per i social che magari ha fatto riprendere tutto da qualcun altro e userà poi il video per un post da far diventare virale sperando di guadagnare più di quanto ha regalato.

Il commerciante che ha “fatto la giornata”

Intorno al teatro Massimo, poi, all’indomani dell’episodio è caccia a chi è stato abbastanza veloce da raccogliere quelle banconote. La vulgata popolare parla di un noto commerciante che ne avrebbe raccolte una decina mettendo insieme fra i 4 e i 500 euro. Per lo più i passanti sono riusciti a recuperare una o, al massimo, due banconote ciascuno. Nessuno però si è sognato di seguire il giovane che si allontanava per avvertirlo che stava spargendo soldi in strada. la giustificazione comune è “si vedeva che lo stava facendo volontariamente”. insomma non er aun incidente, non aveva perso qualcosa senza rendersene conto.

Come stanno le cose probabilmente lo capiremo nei prossimi giorni