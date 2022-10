L’obiettivo è contrastare il malcostume degli sporcaccioni

Prosegue l’impegno di Anas nel contrasto all’abbandono illecito di rifiuti lungo le autostrade e le strade statali siciliane di competenza. Il sistema di fototrappole e di videosorveglianza, già proficuamente attivato sulle pertinenze autostradali, è stato adesso attivato sulle strade statali ricadenti nelle province di Palermo, Agrigento, Enna, Caltanissetta e Trapani, ed è volto all’individuazione dei trasgressori, noncuranti dei danni all’ambiente e del decoro del territorio nelle aree e pertinenze delle strade statali.

La bonifica e la repressione

A valle delle operazioni di rimozione dei rifiuti eseguite dai Comuni di Enna, Trappeto, Favara, Montallegro e Siculiana, si è quindi provveduto all’installazione di 30 sistemi mobili di videosorveglianza, a gestione Anas, per arginare un fenomeno che si manifesta purtroppo anche a ridosso degli interventi di pulizia. I trasgressori individuati saranno sanzionati come previsto dal codice della strada, addebitando anche i costi sostenuti per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati e i costi provenienti da eventuali danni al patrimonio stradale.

In quali strade sono attive

Le statali su cui sono già attive le fototrappole sono la 113, 115, 117bis, 122, 187, 560 e 640 mentre, a valle dei già programmati interventi di pulizia, saranno installate sulle statali 123, 410 e 410dir, 188, 189 e 190. Quello delle fototrappole affianca il sistema di videosorveglianza già esistente che ha finora consentito di elevare oltre 150 sanzioni. “L’impegno di Anas – si legge in una nota dell’ente statale – proseguirà con il progressivo ampliamento del sistema di videosorveglianza su un numero sempre maggiore di piazzole e aree di sosta della rete stradale e autostradale di propria competenza”.

Nell’ottobre scorso la videosorveglianza

Già nell’ottobre scorso Anas aveva installato un sistema di videosorveglianza nelle aree di sosta dell’autostrada A19 Palermo-Catania, con la finalità di contrastare l’incivile fenomeno dell’abbandono di rifiuti lungo le pertinenze stradali. L’installazione delle telecamere ha dato seguito a quanto era stato già fatto nelle piazzole delle autostrade A29 “Palermo-Mazara del Vallo” e A29dir “Alcamo-Trapani”. Grazie all’ausilio del nuovo sistema di videosorveglianza, sono già state elevate le prime sanzioni ad automobilisti incivili.