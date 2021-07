arrivato l'ok dalla Conifa

La Confederazione delle associazioni calcistiche indipendenti (CONIFA) – che racchiude 28 membri dell’Europa, 12 dell’Asia, 10 dell’Africa, 5 delle Americhe e 4 dell’Oceania- “è orgogliosa di annunciare che la Sicilia Football Association è stata approvata come nuovo membro con un voto del suo comitato esecutivo il 27 giugno 2021″.

Nuovo team o fantacalcio?

Non è una favola, ma la effettiva nascita di un team calcistico per la Nazionale Siciliana di calcio. Ora bisognerà ufficializzare lo staff tecnico e le formazioni che prenderanno parte alle competizioni internazionali. C’è chi fantastica già grandi nomi, come Balotelli in attacco. Ma al momento si tratta solo di “fantacalcio”.

La nuova squadra

“Sicilia FA – si legge nella nota ufficiale Conifa – nasce nel 2020 per rappresentare l’isola più grande del Mar Mediterraneo e la sua gente. Regno indipendente da quasi sette secoli, la Sicilia ha una forte identità nazionale insieme a una cultura ricca e complessa, una propria lingua e tradizioni politiche e sociali uniche. Oggi l’Isola è una regione d’Italia altamente autonoma, ancora governata attraverso un proprio Parlamento che risale al 1130.

Storicamente, la gente dell’isola ha spesso combattuto per mantenere la propria indipendenza con esempi tra cui i Vespri Siciliani (1282), la Rivoluzione Siciliana 1848 e il movimento separatista durante la seconda guerra mondiale (1943-1946). Le persone che risiedono sull’isola sono cinque milioni, ma altre grandi comunità di persone di origine siciliana vivono in tutto il mondo. Anche la Sicilia ha un’importante tradizione calcistica con club spesso presenti nella prestigiosa Serie A”.

Le maglie

Le dichiarazioni

“Sono molto orgoglioso e onorato di dare il benvenuto a Sicilia FA nella nostra famiglia globale”, ha affermato il presidente globale di CONIFA, Per-Anders Blind.

“Con Sicilia FA come nuovi membri CONIFA, rafforza la capacità di CONIFA di promuovere, celebrare ed educare il mondo sulla bellezza del popolo siciliano e sulla sua cultura e storia uniche attraverso lo sport più grande del mondo: il calcio. Ho avuto l’onore di parlare personalmente con la dirigenza della nazionale e sono convinto al 110% che faranno del loro meglio per rendere i siciliani orgogliosi della loro eredità e origine, non solo in Europa ma in tutto il mondo. È quando collaboriamo tra di noi che siamo forti e Sicilia FA è un eccellente ambasciatore di tali valori”.

Il presidente

Salvatore Mangano, Presidente di Sicilia FA, ha dichiarato: “Sono grato, a livello personale e a nome di tutta l’associazione, al Presidente Per-Anders Blind e a tutti gli organi della CONIFA per il supporto prestato durante l’intero processo di ammissione e per aver reso ci sentiamo incredibilmente benvenuti durante questi ultimi mesi. Siamo enormemente orgogliosi di far parte di una confederazione così prestigiosa e faremo del nostro meglio per essere un giocatore attivo nelle competizioni e in tutte le altre attività”.

“Siamo molto felici di aver raggiunto questo primo traguardo di un percorso iniziato nel 2018”, ha aggiunto Alberto L’Episcopo, direttore generale di Sicilia FA. “Questo è un nuovo punto di partenza per noi. Stiamo lavorando per garantire a CONIFA un alto livello di professionalità e supporto in tutti i rami della nostra organizzazione. Siamo determinati a partecipare a tutti i tornei internazionali, non solo con la Nazionale, ma anche con tutte le selezioni per l’area No Limit della CONIFA, che consideriamo altrettanto importanti”.

Francesco Zema, Direttore Global No Limit di CONIFA, ha concluso: “In momenti come questo sono orgoglioso di far parte della famiglia CONIFA. Nonostante la pandemia e tutte le difficoltà che il mondo ha attraversato negli ultimi due anni, continuiamo ad andare avanti e ad aprire le nostre porte a nuovi affiliati, nuovi progetti e opportunità. Tutti nel mondo sanno dove si trova la Sicilia, ma cos’è la Sicilia? Non è solo un’isola meravigliosa ed è più di una regione amministrativa speciale in Italia. La Sicilia è il punto d’incontro di storie, civiltà, religioni e culture. La Sicilia è la sua enorme diaspora che plasma il mondo, la lingua, il patrimonio e le tradizioni siciliane. La Sicilia è una nazione che merita di giocare la partita che amiamo, ricca di valori, etica e storie da raccontare”.

Cosa è CONIFA

CONIFA, è la federazione calcistica di tutte le associazioni al di fuori della FIFA. È un’organizzazione globale senza scopo di lucro che supporta i rappresentanti delle squadre di calcio internazionali di nazioni, nazioni di fatto, regioni, minoranze e territori isolati dallo sport.

Sui Social:

