In “rete” tutte le formazioni della storica società cestistica

Lo sport come veicolo per la promozione del turismo nel territorio siciliano e per l’offerta culturale e naturalistica della stessa regione. Con queste premesse nasce la campagna di comunicazione che prende il titolo “Più sport più turismo”, che interesserà tutte le formazioni sportive collegate al Verga Palermo, la storica società cestistica palermitana.

La scelta degli eventi

In particolare, verranno scelti gli eventi sportivi di maggiore rilevanza per affluenza e tipologia di pubblico. La campagna di comunicazione “Più sport più turismo” avrà come testimonial le giovani della squadra e di tutto il settore giovanile del Verga e dei piccoli atleti del settore minibasket.

I primi “totem” informativi

Già da questa sera, diversi totem informativi della campagna saranno presenti al PalaLupe di San Martino di Lupari, sede della Techfind Coppa Italia di Serie A1–Ifp Cup. Interviste saranno realizzate con giocatrici e tesserati.

Il binomio con la Regione

La società sportiva Verga Palermo porta avanti questa iniziativa in stretta connessione con l’assessorato regionale al Turismo. Il tutto si inserisce nell’ambito di SeeSicily, il progetto lanciato dalla Regione con l’obiettivo di mettere in risalto tutte le peculiarità del territorio siciliano nell’ottica di attirare quanti più turisti. In tal senso il sito internet costruito dalla Regione è suddiviso in varie sezioni proprio con lo scopo di permettere al turista di poter visionare quel che più gli piace e capire come orientarsi se sceglie di venire in Sicilia. C’è un’apposita sezione raggiungibile attraverso la homepage “Sport all’aria aperta e tempo libero”.

La campagna d’informazione

L’intervento SeeSicily prevede, infatti, una campagna di comunicazione che è già andata in onda sulle più importanti reti televisive italiane, coprendo inoltre le maggiori testate nazionali e internazionali, i social media e il web in generale. Con Itaca, l’agenzia di Milano che ha supportato la Regione nella costruzione del piano di comunicazione, sono stati girati i video promozionali in location evocative e rappresentative delle bellezze siciliane.