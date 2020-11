le foto non sono piaciute al popolo della rete e neanche al sindaco

Non si placano le polemiche sulla campagna fotografica pubblicitaria della nota casa automobilistica Lamborghini che riguarda anche Palermo.

Tramite una nota pubblicata su Facebook, il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando tuona: “Il Comune di Palermo non ha mai autorizzato la campagna della Lamborghini, attualmente presente sui social network con modalità che non condividiamo. Chiedo quindi alla società di sospenderla immediatamente.

La società ha presentato una richiesta per realizzare un “un grande progetto fotografico a finalità culturale e sociale per celebrare le bellezze d’Italia, esaltandone le qualità e l’identità”, ma di questo “progetto” non abbiamo avuto i dettagli, che abbiamo scoperto solo ieri dopo l’avvio della campagna pubblicitaria.

La nostra amministrazione ha sempre manifestato, al di là del giudizio sull’espressione artistica, la propria contrarietà all’utilizzo del corpo femminile, ancor più delle bambine, per messaggi commerciali e per la comunicazione pubblicitaria. Questo non ha nulla a che vedere con l’arte e le sue espressioni, che non è certo nostro obiettivo sindacare”.

Sul profilo Facebook di Lamborghini si legge: “Valorizzare gli angoli di una città meravigliosa, una città che è come una bambina piena di sogni e speranze. Letizia Battaglia ha ritratto la sua Palermo assieme alla nostra Aventador SVJ. E lo ha fatto in una maniera meravigliosa”. Questa dichiarazione accompagna alcuni degli scatti realizzati.

Nel primo si vede una bambina dai lunghi capelli rossi immortalata a piazza Pretoria, nella seconda un’altra bambina, apparentemente, un po’ più grande di età, è seduta su una sedia, indossando top e minigonna, a Piazza San Domenico.

Alle spalle delle due bambine, in entrambi gli scatti, un’auto di lusso di colore giallo.

Le foto non sono piaciute al sindaco Orlando e a dirla tutta neanche al popolo della rete.

Non manca chi reputa che le bambine siano state ritratte in maniera ammiccante o comunque non adatta alla loro età.

Il post di Lamborghini ha ricevuto una pioggia di commenti, moltissimi dei quali negativi.

Scrive ad esempio Simona: “Ci sono altri modi per valorizzare la bellissima Palermo…certamente non l’accostamento tra le bambine e l’auto di lusso, che trovo di cattivo gusto”.

Le fa eco Maria Adele che commenta: “Foto brutte e messaggio pessimo, ma il peggio è il tentativo di speculazione intellettuale su un’operazione di marketing”.

E ancora: “Scandalosamente e volontariamente equivoca, toglie l’importanza a ciò che invece doveva essere centrale”.

Osserva ancora un altro utente di facebook: “Onestamente mi sfugge l’attinenza tra l’auto sportiva, il contesto storico di una città bellissima e la sensualità “lolitesca” delle ragazze ritratte. Trovo che queste ultime siano state messe la un pò come fossero cose, c’è un uso strumentale dell’identità femminile che personalmente non condivido e che trovo anche abbastanza datata”.

Ma sono tanti anche coloro che ‘difendono’ Letizia Battaglia, storica fotografa palermitana e la sua professionalità.

Insomma la polemica è servita.