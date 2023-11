Quattro stage lavorativi assegnati a donne vittime di violenze domestiche. Questa è la mission del convegno dal titolo “Nemmeno con un fiore”, organizzato dall’assessorato alle Attività Produttive della Regione Siciliana, in collaborazione con l’assessorato comunale di Palermo alle Politiche Sociosanitarie.

Le parole di Tamajo

“L’evento avrà un parterre di altissimo livello. Ringrazio tutte le partecipanti, che attraverso i loro interventi, avvieranno un percorso di conoscenza e analisi nel ruolo della donna nella società e nel mondo del lavoro, ponendo grande attenzione alla barbarie della violenza di genere e alla non ancora raggiunta parità fra i sessi. Un viaggio tra le storie di donne, riflessioni comuni per un futuro sempre più paritario”, afferma l’assessore Edy Tamajo. “Il focus dell’evento? Abbiamo accolto simbolicamente la volontà di una famiglia di imprenditori che ha mostrato sensibilità per la tematica. I centri anti-violenza e i servizi sociali del comune di Palermo, in totale trasparenza, hanno inviato una lista di nomi alla ditta, la quale avvierà una selezione. Quattro donne inizieranno questo mese, un percorso lavorativo necessario alla loro indipendenza economica ed un nuovo avvio alla loro vita”. Conclude Tamajo.

“L’evento nasce dalla collaborazione, dalla sinergia e dal dialogo, tra il mio assessorato e quello di Edy Tamajo, su un tema molto delicato. In una giornata importante, la manifestazione vuole lanciare dei focus come: il bisogno di risposta nei riguardi delle donne vittime di violenza e tutti i protocolli di prevenzione che vanno realizzati. Inoltre, l’iniziativa, al di là delle testimonianze, vuole agganciarsi dal punto di vista operativo. Spesso sono tante le parole che vengono dette, ma non si può attivare una azione di risposta senza un elemento fondamentale che consente alle donne di avere il coraggio di denunciare. Ossia la possibilità di essere libere economicamente. La libertà di donne che denunciano, passa principalmente dalla possibilità di offrire loro un’altra chance. Abbiamo bisogno di donne libere, cittadine libere che possono autodeterminarsi”. Afferma l’assessore comunale. Rosi Pennino.

L’evento si svolgerà giorno 25 novembre (giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne) dalle ore 10, presso le Terrazze del Charleston di Mondello.

Il programma della manifestazione.

Ferite a morte

Monologo interpretato da Bianca Catanzaro

Mostra Fotografica

Panel Impresa

Federica Virga (giornalista Palermo Today)

Patrizia Di Dio (vicepresidente Confcommercio-impresa Italia)

Angela Maria Peruca (direttrice Legacoop)

Laura Leto (Acqua e Sapone-Sicilia / Gruppo Leto)

Panel Giustizia

Elvira Terranova (capo-redattrice Adnkronos)

Claudia Caramanna (procuratrice tribunale minori Palermo)

Elvira Rotigliano (Presidente Le Onde Onlus)

Rosaria Maida (primo dirigente della polizia di stato Palermo)

Osas Egbon (Donne di Benin City)

Marylea Spedale (referente Asp per la violenza di genere)

Pari Opportunità Sociale e Sostegno

Tiziana Martorana (Giornalista Rai Sicilia)

Presentazione sportelli orientamento al lavoro

Centri anti-violenza, Cgil, Cisl, Uil

Donne al lavoro / Azienda Dolce Carollo

Rosi Pennino (assessore alle Politiche Sociosanitarie comune di Palermo)

Edy Tamajo (assessore alle Attività Produttive Regione Siciliana)

