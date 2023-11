Palermo Bruxelles, andata e ritorno. Si apre la campagna vera in vista delle elezioni europee del giugno prossimo e da Taormina dove si sta tenendo la convention di Forza Italia che vede riuniti gli azzurri di Sicilia e non soltanto, arrivano segnali chiari sulle candidatura.

Tamajo pronto a candidarsi

Il primo nome che viene fuori è quello dell’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, campione di preferenze e azzurro sempre in prima linea nel primo anno di governo: “Io candidato alle Europee? Sono a disposizione del partito di Forza Italia, se mi chiamano io ci sono…” ha detto proprio l’assessore regionale alle Attività produttive della Regione siciliana, Edy Tamajo, rispondendo ai giornalisti che, a margine della convention ‘Etna 23’ gli chiedevano se sarà candidato alle prossime Elezioni europee.

La convention al via

Con il vento in poppa per i numeri sui tesseramenti e i tanti rappresentanti istituzionali, in Sicilia Forza Italia oggi mostra i muscoli. Oggi e domani, quindi sabato 18 e domenica, 19 novembre, all’Unahotels di Taormina, nel Messinese, gli azzurri si incontrano e si confrontano un po’ su tutti i temi cruciali dell’agenda politica. Dall’immancabile Ponte sullo Stretto alle innovazioni delle imprese, per arrivare alla riforma della giustizia. E chiaramente non mancherà anche un po’ di autoreferenzialità, parlando di Forza Italia e della sua crescita. Una sorta di uscita che andrebbe a smentire le voci circolate sulla possibilità di una debacle per gli azzurri dopo la morte del suo fondatore e leader Silvio Berlusconi.

Domenica la chiusura

Domenica i lavori si terranno solo in mattinata e si parlerà del ruolo di Forza Italia nel governo. Non a caso relazioneranno Annamaria Bernini, ministra dell’università e della Ricerca, e Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica. La chiusura sarà affidata ad Antonio Tajani, ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e ritenuto il papabile erede politico di Berlusconi.

