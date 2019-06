Maggioranza addio, la faida di Miccichè contro Armao approda all'Ars: il conto lo pagano le ex province ma Musumeci nega la crisi

Medici specializzandi, vittoria al Consiglio di Stato per settanta medici siciliani

Trasporto urbano ed extraurbano, Caronia: "Sbloccati 50 milioni per garantire qualità servizi"

Accesso all'ospedale Cervello, parziale chiusura di via Trabucco

14:07

Non va ai domiciliari dopo l'udienza in Tribunale, ma al mare: portato in carcere