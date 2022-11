L'EX PRESIDENTE ARS

Si spacca Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana e alla costituzione dei gruppi si crea un poco di confusione.

Pellegrino capogruppo degli azzurri

Si è riunito dopo regolare convocazione, presso la sede a Palazzo dei Normanni, il gruppo parlamentare di Forza Italia all’Assemblea regionale siciliana, alla presenza del presidente della Regione Renato Schifani. alla riunione presenti i parlamentari Edy Tamajo, Marco Falcone, Riccardo Gallo Afflitto, Luisa Lantieri, Margherita La Rocca Ruvolo, Gaspare Vitrano, Stefano Pellegrino. Assenti Tommaso Calderone e Nicola D’Agostino ma poco dopo l’on. Riccardo Gennuso, dato per assente, ha invece comunicato di aver formalizzato la sua adesione al gruppo azzurro. I deputati, dopo un dibattito, hanno eletto all’unanimità nel ruolo di capogruppo l’on. Stefano Pellegrino.

L’ufficio di presidenza

Partiti, intanto, al lavoro, oggi pomeriggio, in vista della seduta di domani all’Ars in cui verrà presentata la squadra di governo di Renato Schifani che giurerà a Sala d’Ercole e si dovrà eleggere l’Ufficio di presidenza. Il partito democratico oggi pomeriggio riunisce i suoi parlamentari a Palermo, ma un pò tutti i gruppi stanno facendo il tagliando verificando equilibri, nomi e postazioni.

Come sarà composto

Oltre ai due vicepresidenti dell’Ars, uno dei due dovrebbe essere espresso dalle forze dell’opposizione, dovranno essere eletti tre deputati questori, tre deputati segretari che potranno essere portati con modifica fino a cinque. Dal momento che tutti i gruppi parlamentari devono essere rappresentati all’interno dell’ufficio di presidenza, se uno dei gruppi costituiti risulta escluso dalla composizione dell’ufficio, la seduta viene aggiornata e si procede all’elezione dei deputati segretari aggiuntivi.

Per le due vicepresidenze i nomi in ballo sono quelli di Michele Mancuso e Luisa Lantieri per Forza Italia, Nello Dipasquale e Antonello Cracolici per il Pd, e Nuccio Di Paola per i Cinquestelle. Riccardo Gallo per Fi tra i deputati segretari parte favorito così come Vincenzo Figuccia e Giuseppe Lombardo tra i questori. La presidenza della commissione regionale Antimafia, che non vorrà votata invece domani, potrebbe andare al movimento di Cateno De Luca.

La nuova giunta

Il dado sembra essere tratto. A seguito delle consultazioni, che si sono infittite tra ieri e stamattina, il governo siciliano presieduto da Renato Schifani ed i partiti avrebbero trovato la quadra per gli assessori regionali che affiancheranno il governatore nella guida della Regione. I dodici scelti – secondo quanto apprende Italpress – sarebbero Alessandro Aricò (Infrastrutture), Elvira Amata (Beni Culturali), Francesco Scarpinato (Turismo), Elena Pagana (Territorio e Ambiente), Giovanna Volo (Sanità), Luca Sammartino (Agricoltura), Mimmo Turano (Formazione), Roberto Di Mauro (Energia), Marco Falcone (Economia), Edy Tamajo (Attività Produttive), Nuccia Albano (Lavoro e Famiglia), Andrea Messina (Enti Locali e Funzioni pubbliche). Tra gli esclusi ci sarebbe Giusi Savarino, deputato regionale di Fratelli d’Italia, che sui social ha un pò anticipato quanto verrà ufficializzato a breve: “Buongiorno amici, non amareggiatevi: ‘La dignità non consiste in avere onori, ma nella coscienza di meritarlì”.