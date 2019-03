da palermo si arriva solo fino a caltanissetta

Dalle 1.46 della notte traffico sospeso per danneggiamento della linea elettrica da parte di ignoti fra Bicocca e Motta S. Anastasia, sulla linea Catania-Caltanissetta Xirbi. Una interruzione che, di fatto, dimezza anche la linea Palermo Catania e viceversa spaccando in due la Sicilia sul fronte ferroviario. Per andare dalla Sicilia occidentale a quella orientale e viceversa i treni si fermano a Caltanissetta Xirbi e si prosegue in autobus per chi proviene dalla Sicilia occidentale. si parte in autobus fino a Caltanissetta per poi prendere il treno per chi viene da quella orientale.

Disagi ancora maggiori per chi proviene, ad esempio, da Siracusa che si troverà a spostarsi in treno fino a Catania, poi in autobus fino a Caltanissetta e poi ancora in treno fino a Palermo.

Attivato, infatti, servizio sostitutivo con bus per i primi 8 treni regionali previsti fino alle 10. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono a lavoro per il ripristino del guasto e per la conseguente ripresa del servizio ferroviario.

In corso l’accertamento delle cause.