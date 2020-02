nell'ambito dei lavori sul milleproroghe

“Iera a tarda sera, con una riscrittura, e’ stato accolto il nostro emendamento che prevede lo scorrimento al 2021 della graduatoria degli 837 idonei assistenti giudiziari, ma e’ stata stoppata, senza alcun motivo, la nostra battaglia per la loro assunzione immediata che avrebbe altresi’ contribuito a colmare, se pur parzialmente, le carenze di personale amministrativo registrate nei tribunali italiani”.

Lo dice Giusi Bartolozzi (FI) all’esito dei lavori sul milleproroghe in atto presso le commissioni riunite della camera dei deputati.

“Il Governo non ha saputo o voluto spiegare il perché di questo arresto, incomprensibile atteso l’esistenza di coperture finanziarie e l’accertata grave carenza di organico nel comparto. La asserita disponibilita’ e sensibilita’ al tema non può bastare. Si poteva e doveva fare di più. Queste giuste rivendicazioni non dovrebbero avere colore politico. La nostra battaglia in favore dei tanti giovani, vincitori di concorso, parcati da oltre 3 anni, continuerà in Aula ed il Governo dovrà assumere un serio impegno al proposito” conclude.