Presentato da Giusi Bartolozzi di Forza Italia

“Quella degli idonei assistenti giudiziari è una più che legittima rivendicazione, non accolta per mera inadeguatezza della Politica, che comunica per spot ed ignora le reali esigenze del Paese e, quando le apprende, non è in grado di offrire risposte immediate. Il mio emendamento, volto alla assunzione immediata degli 837 idonei che attendono da 4 anni, trasversalmente condiviso da tutti i partiti sia di opposizione che di maggioranza, era fondato nel merito e come tale doveva essere accolto”. Così

Giusi Bartolozzi del gruppo Forza Italia segretario e membro della Commissione giustizia alla Camera riguardo all’emendamento nel decreto Milleproroghe sugli assistitenti giudiziari idonei, andato bocciato.

“Indiscusse le coperture finanziarie già appostate, così come le strutturali carenza di organico, come lamentato da ultimo dal presidente del Tribunale di Roma, va registrata la totale assenza di attenzione ad un tema così delicato – prosegue -. Ma non finisce qui. Oltre alla presentazione di un Ordine del Giorno che costringa il Governo ad assumere un preciso impegno circa la loro assunzione, e’ mia intenzione depositare la prossima settimana una risoluzione in commissione. Continuerò a monitorare ed a fare da pungolo ad un Ministro che pare dormiente”