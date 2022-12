“Se io oggi dovessi dare un consiglio al Comune di Palermo direi rifletteteci un attimo sull’affidamento ad Anas perchè purtroppo … ho qualche perplessità… legittima dopo 5 anni nei quali voi sapete mi sono occupato di strade”

La ‘bacchettata’ viene da Marco Falcone, assessore regionale all’Economia del governo Schifani ma anche assessore alle Infrastrutture nei 5 anni del governo Musumeci. Uno che di infrastrutture, strade e autostrade, dunque, si è occupato per tutto il mandato di governo precedente. Il riferimento è alle convenzioni che il Comune di Palermo ha fatto per un verso e prepara per altri versi, per il rifacimento dei grandi assi viari della città ridotti ad un colabrodo e soprattutto per ponti e infrastrutture analoghe

Falcone a Casa Minutella

Marco Falcone lo ha detto rispondendo ad una domanda che gli è stata posta durante la trasmissione Casa Minutella solo sul 14 in onda mercoledì scorso. Un tema che nasceva da precedenti affermazioni fatte a Talk Sicilia su BlogSicilia.it dagli assessori comunali via via ospitati nelle puntate di ‘Palermo verso il suo futuro’. Falcone non era a conoscenza delle intenzioni del Comune di Palermo in realtà comunicate dall’assessore Orlando sotto forma di ipotesi ma non soltanto

Opinioni che cozzano contro le scelte istituzionali

Parole, quelle di Falcone, che cozzano con le scelte istituzionali intraprese dal Comune di Palermo, ovvero dall’Amministrazione guidata da Roberto Lagalla. Stesso segno ma visione a quanto pare opposta visto che, proprio il primo cittadino, ha sottoscritto la consegna dei lavori di manutenzione sul ponte Corleone proprio con Anas e la Steelconcrete, ditta che si occuperà materialmente degli interventi. Opere per il quali si attingerà alle risorse del fondo sviluppo e coesione.

Le prime convezioni milionarie già sottoscritte

Circa 11,4 milioni di euro, così ripartiti: 2,2 milioni di euro relativi alla progettazione dello svincolo di via Perpignano; 800.000 euro per la progettazione del raddoppio del ponte Corleone; infine, 6,97 milioni di euro da destinare ai lavori per la ristrutturazione del ponte Corleone. Quest’ultimo ha ricevuto un’ulteriore allocazione di risorse da 1,43 milioni di euro dal Ministero dell’Interno e relativo esclusivamente alle indagini preliminari e alle attività di progettazione. Un pacchetto nel quale rientrerà anche il bando relativo ai lavori da eseguire sul ponte Oreto e inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche recentemente approvato dal Consiglio Comunale. Fatto a cui si potrebbe aggiungere anche il ricorso Anas con riguardo alla manutenzione stradale. Gli interventi di tipo straordinario sono al momento nelle mani di Rap, ma l’ordinario è al momento scoperto.