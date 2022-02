La strada è chiusa dall'1 novembre 2021

Sono stati aggiudicati i servizi di ingegneria e architettura per la progettazione per la messa in sicurezza della barriera paramassi che sovrasta la strada provinciale sp 37 che collega Palermo a Belmonte Mezzagno. Qui dal primo novembre dello scorso anno la strada è chiusa perché parte del costone roccioso è franato sulla barriera.

I lavori sono stati aggiudicati dalla Città Metropolitana all’ingegnere Ivan Torretta iscritto all’ordine di Palermo.

Strada chiusa da tre mesi

Da novembre il tratto di strada per collegare il capoluogo a Belmonte e parte del comune di Misilmeri è chiuso per il crollo dei massi. Nei mesi scorsi qualcuno aveva divelto i new jersey posizionati per bloccare il transito delle auto. Barriere che dopo alcuni giorni sono stati riposizionati.

Complicato il collegamento

La strada è stata chiusa al traffico rendendo complicato il collegamento con i comuni della provincia di Palermo attorno a Belmonte Mezzagno. Il sindaco di Belmonte Mezzagno Salvatore Pizzo chiede aiuto dopo il crollo del costone roccioso sulla galleria paramassi lungo la provinciale. Un grosso guaio per tutta la zona visto che il centro ha tre strade provinciali chiuse per caduta massi: la sp 37, la sp 38 e la sp 126.

“Da anni il territorio non vede interventi significativi e questa gestione del territorio provoca situazioni davvero gravi non solo per Belmonte, ma per tanti centri e zona di Misilmeri che usano questa strada per arrivare a Palermo – spiega Pizzo – L’altra strada provinciale è chiusa con ordinanza per caduta massi. Ripeto la situazione è molto grave. Il territorio in questi anni non ha avuto grandi interventi. Un solo esempio abbiamo il piano per l’assetto idrogeologico (Pai) che non viene aggiornato dal 2011. L’ho fatto presente da quando sono stato eletto, ma ancora nulla”.