L'asfalto di alcune vie non viene rifatto da decenni

Primi interventi sotto i 100.000 euro subito, mentre per i lavori più organici previsti all’interno dell’accordo quadro bisognerà attendere l’inizio del 2024. Il Comune di Palermo prova a sbrogliare la matassa relativa alla manutenzione di strade e marciapiedi. Un servizio scoperto da anni e per il quale si è fino ad ora provveduto solo sul fronte della manutenzione straordinaria, affidata con delle ordinanze sindacali a Rap. L’assessore Totò Orlando aveva annunciato novità già durante la conferenza stampa sul primo anno dell Giunta Lagalla. Dopo qualche ora, è arrivata l’ufficialità dell’assegnazione degli appalti di sei degli otto lotti dall’accordo quadro. Al momento, rimarrebbero scoperte la IV e la V Circoscrizione, per le quali bisognerà attendere un passaggio ulteriore. Tutto ok si direbbe. E invece no. Bisognerà aspettare la conclusione delle procedure burocratiche, con la firma dei contratti che dovrebbe avvenire, negli auspici dell’Amministrazione, entro il mese di dicembre, in modo da poter partire con i lavori da gennaio 2024. Fino ad allora che si fà? In attesa che si sblocchi la manutenzione ordinaria, il Comune ha deciso di avviare dei mini interventi con affidamento diretto ed alcune opere più organiche sui principali assi interessati dal passaggio di mezzi pesanti.

Gli affidamenti diretti e le previsioni del piano triennale

In attesa che il piano del Comune prenda forma, l’Amministrazione si è attivata con forme alternative di intervento. “Abbiamo fatto una serie di interventi mirati al pronto intervento – ha dichiarato il 2 agosto l’assessore Orlando -. C’è pubblicata una manifestazione d’interesse per via Volturno e via Imperatore Federico per importi sotto i 100.000 euro“. Strade sulle quali l’effetto della mancata manutenzione è particolarmente evidente e sulle quali bisognerà intervenire d’urgenza per ripristinare le condizioni di sicurezza. Uno strumento, quello degli affidamenti diretti, a cui si affiancherà quanto previsto all’interno del piano triennale delle opere pubbliche 23-25. La bozza dell’atto è già stata varata dalla Giunta ed attende di essere valutata e votata dal Consiglio Comunale.

All’interno dell’annualità 2023 è previsto infatti l’accordo quadro per gli otto lotti funzionali del servizio, uno per Circoscrizione. Oltre all’affidamento del servizio di pronto intervento stradale ai privati, l’Amministrazione ha previsto una serie di interventi tampone. Fra questi, la previsione dei lavori di manutenzione sull’asse di via Libertà (932.000 euro) e sull’asse di collegamento fra porto ed autostrada (da via Francesco Crispi allo svincolo di via Belgio – 1,7 milioni di euro). All’interno dell’annualità 2023, si colloca inoltre il primo stralcio di interventi per la manutenzione del ponte Oreto. Opera per la quale è previsto, all’interno del documento, un investimento iniziale da 2,4 milioni di euro. Sempre sul fronte dei lavori di messa in sicurezza, c’è anche la risoluzione dell’ostruzione del canale Papireto all’altezza di via Matteo Bonello. Scavi per i quali è previsto un esborso da circa 500.000 euro, finanziato con fondi regionali.

L’accordo quadro partirà dal 2024

La principale novità riguarda il sopracitato accordo quadro per strade e marciapiedi. Una misura particolarmente voluta proprio dall’assessore Totò Orlando, che ha avviato l’iter per assegnare i vari lotti già a fine 2022. Un percorso burocratico che ha avuto sviluppi importanti proprio ad inizio agosto, con l’assegnazione di sei degli otto lotti previsti per un totale di spesa da 32,5 milioni di euro sui 46 complessivi previsti all’interno del piano triennale delle opere pubbliche. Secondo quanto ha annunciato l’esponente di Italia Viva, i contratti saranno firmati comunque entro dicembre e le opere per la manutenzione ordinaria e straordinaria di marciapiedi e strade potranno partire a gennai 2024.

Il primo lotto (1,9 milioni) è andato alla Vin.To srl con un ribasso dell’11%. Le zone interessate sono quelle della prima circoscrizione (Tribunali-Castellammare – Palazzo Reale – Monte di Pietà). Il secondo lotto (2,5 milioni), relativo alle zone Oreto-Stazione (parte) – Brancaccio – Ciaculli – Settecannoli, è stato attribuito alla cooperativa Edil S.e.p. (ribasso del 10%). L’Almeida srl Costruzioni ha vinto la gara per il terzo lotto del valore di 2,9 milioni (ribasso del 15%). Il territorio è quello della terza Circoscrizione (Oreto – Stazione (parte) – Villagrazia – Falsomiele). Il sesto lotto, del valore di poco più di 5 milioni è stato aggiudicato alla Isaps srl che ha offerto un ribasso del 7,7 per cento. I lavori verranno effettuati nella sesta circoscrizione (Cruillas – S.Giovanni Apostolo – Resuttana – San Lorenzo). Assegnato anche il settimo lotto (Arenella – Vergine Maria – Pallavicino – Tommaso Natale – Sferracavallo – Partanna – Mondello) del valore di 5,6 milioni. Ha vinto la gara l’impresa VValori Scarl Consorzio Stabile (ribasso 15,8%). L’ottavo lotto (valore 7 milioni) è stato aggiudicato alla LB Facility (ribasso del 18,4%). Il corrispondente territorio comprende le zone Politeama – Libertà – Montepellegrino – Malaspina – Palagonia. Le gare per le Circoscrizioni 4 e 5, che non sono andate a buon fine per mancanza di imprese, verranno riproposte nelle prossime settimane.