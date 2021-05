Strage Capaci, per Palermo-Avellino dei play off di serie C gioco fermo ad ora esplosione

Redazione di

20/05/2021

Il club rosanero ricorderà vittime strage di Capaci Match con l’Avellino inizierà alle 17,30 allo Stadio Barbera Alle 17,57 si fermerà il gioco della sfida valida per i play off di serie C Anche il Palermo calcio ricorderà la strage di Capaci in cui persero la vita i giudici Giovanni Falcone e Francesca Morvillo e gli agenti di scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo ed Antonio Montinaro. Domenica 23 maggio, in occasione della sfida tra i rosanero e l’Avellino valida per l’andata dei play off di serie C che si giocherà alle 17,30, allo stadio Barbera, il gioco sarà interrotto alle 17,57. Una pausa per rendere omaggio ai caduti. Il club palermitano, ha chiesto e ottenuto dalla Lega Pro l’autorizzazione per sospendere il gioco e dare luogo al momento di commemorazione. Club rosanero conferma impegno lotta contro mafie L’iniziativa si colloca nel solco dell’impegno della società rosanero in merito alla lotta contro tutte le mafie, a favore della cultura della legalità, come testimoniato nelle scorse settimane dalla presenza di Don Luigi Ciotti e dell’associazione Libera nei terreni del nuovo centro sportivo a Torretta per la presentazione di iniziative sociali che si svolgeranno nella nuova casa rosanero. Il 23 maggio del 1992, Palermo in viaggio per Avellino Corsi e ricorsi storici: il 23 maggio del 1992 il pullman del Palermo passò dal punto dove avvenne l’esplosione qualche ora prima dell’attentato. La squadra era diretta all’aeroporto di Punta Raisi per partire in vista della trasferta del giorno successivo che vide i rosanero impegnati proprio sul campo dell’Avellino per la quartultima sfida del torneo di serie B. In quell’occasione gli irpini si imposero 2-1. La stagione culminò con la retrocessione del Palermo in serie C così come anche i campani che abbandonarono la cadetteria all’ultimo posto. Oggi il ricordo di Falcone e Borsellino al Teatro Massimo È stato esposto al Teatro Massimo di Palermo, questa mattina, durante una cerimonia solenne, il lenzuolo realizzato dalla Fondazione Falcone e dal Ministero dell’Istruzione in ricordo dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino nel 29 esimo anniversario delle stragi di Capaci e Via d’Amelio. Il lenzuolo, sui cui è stata realizzata un’immagine dei due magistrati dal designer Carlo Fiore, verrà esposto oggi in 20 luoghi in tutta Italia.

Il club rosanero ricorderà vittime strage di Capaci

Match con l’Avellino inizierà alle 17,30 allo Stadio Barbera

Alle 17,57 si fermerà il gioco della sfida valida per i play off di serie C

Anche il Palermo calcio ricorderà la strage di Capaci in cui persero la vita i giudici Giovanni Falcone e Francesca Morvillo e gli agenti di scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo ed Antonio Montinaro. Domenica 23 maggio, in occasione della sfida tra i rosanero e l’Avellino valida per l’andata dei play off di serie C che si giocherà alle 17,30, allo stadio Barbera, il gioco sarà interrotto alle 17,57. Una pausa per rendere omaggio ai caduti.

Il club palermitano, ha chiesto e ottenuto dalla Lega Pro l’autorizzazione per sospendere il gioco e dare luogo al momento di commemorazione.

Club rosanero conferma impegno lotta contro mafie

L’iniziativa si colloca nel solco dell’impegno della società rosanero in merito alla lotta contro tutte le mafie, a favore della cultura della legalità, come testimoniato nelle scorse settimane dalla presenza di Don Luigi Ciotti e dell’associazione Libera nei terreni del nuovo centro sportivo a Torretta per la presentazione di iniziative sociali che si svolgeranno nella nuova casa rosanero.

Il 23 maggio del 1992, Palermo in viaggio per Avellino

Corsi e ricorsi storici: il 23 maggio del 1992 il pullman del Palermo passò dal punto dove avvenne l’esplosione qualche ora prima dell’attentato. La squadra era diretta all’aeroporto di Punta Raisi per partire in vista della trasferta del giorno successivo che vide i rosanero impegnati proprio sul campo dell’Avellino per la quartultima sfida del torneo di serie B. In quell’occasione gli irpini si imposero 2-1. La stagione culminò con la retrocessione del Palermo in serie C così come anche i campani che abbandonarono la cadetteria all’ultimo posto.

Oggi il ricordo di Falcone e Borsellino al Teatro Massimo

È stato esposto al Teatro Massimo di Palermo, questa mattina, durante una cerimonia solenne, il lenzuolo realizzato dalla Fondazione Falcone e dal Ministero dell’Istruzione in ricordo dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino nel 29 esimo anniversario delle stragi di Capaci e Via d’Amelio. Il lenzuolo, sui cui è stata realizzata un’immagine dei due magistrati dal designer Carlo Fiore, verrà esposto oggi in 20 luoghi in tutta Italia.