Parla palermitano la nuova edizione di Striscia la Notizia, il noto tg satirico di Antonio Ricci condotto da Roberto Lipari e Sergio Friscia. Battute divertenti, gag esilaranti, Lipari e Friscia, hanno totalizzato il boom di ascolti e portato in tv molta sicilianità, o meglio ‘palermitanità’.

Anche il cucciolo di Striscia ‘parla’ palermitano

Nuova conduzione per i due artisti palermitani, dunque, che condividono il bancone di Striscia anche con un nuovo cucciolo di cane, presenza immancabile nella trasmissione, come accade da anni.

La cagnolina, trovata in una scatola di cartone durante una giornata di pioggia, arriva da un rifugio di Santa Margherita del Belìce, in provincia di Agrigento. Anche lei dunque è siciliana, anzi, adesso possiamo ben dire palermitana.

Il sondaggio per la scelta del nome

Il nome da dare alla cagnolina è stato scelto dai telespettatori del tg satirico tramite un sondaggio al quale è stato possibile partecipare collegandosi al sito della trasmissione. Tre le alternative tra le quali scegliere: “Arancina”, “Panella”, o “Cous Cous”, in omaggio alla tradizione culinaria siciliana.

Il nuovo cucciolo si chiama Arancina

I telespettatori di Striscia hanno fatto la loro scelta: con oltre il 50 per cento dei voti ha vinto il nome “Arancina”. La cucciola dunque, da ieri sera, si chiama proprio così, un nome che più palermitano non poteva essere, Arancina con la A finale.

Palermo ‘batte’ dunque Catania, e la parte orientale dell’Isola, dove la deliziosa palla di riso fritta con ripieno viene invece chiamata Arancino.

Una sorta di diatriba quella tra le due città, dunque, che c’è sempre stata.

Nel sondaggio proposto da Striscia, però, non c’erano dubbi: arancina come il termine usato a Palermo.

La gioia dei conduttori

Quando è stato svelato il nome scelto, i conduttori non hanno nascosto la propria gioia.

Un ennesimo tributo a Palermo, città di origine e luogo del cuore di Lipari e Friscia, che nonostante il successo nazionale, hanno sempre portato alta la bandiera della loro palermitanità.