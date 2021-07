Nuova opportunità per i più giovani che vogliono studiare la lingua inglese e conseguire una certificazione per attestare il proprio livello di conoscenza. Con il bando Corsi di lingue in Italia, l’INPS mette a disposizione borse di studio del valore massimo di 800 euro per i figli e orfani dei dipendenti della Pubblica Amministrazione che vogliono studiare la lingua inglese.

Il bando si rivolge ai giovani, tra gli 8 e i 23 anni in età scolare e permette di frequentare un corso di livello A2-B1-B2-C1-C2.

Per supportare coloro che vogliono presentare la domanda per la borsa di studio, la scuola di inglese JM English ha attivato un servizio di consulenza gratuito.

La scuola, presente a Palermo in Via XX Settembre 53, organizza corsi di inglese per tutti i livelli, individuali e collettivi, e corsi di preparazione ai vari esami di certificazione: IELTS, Cambridge, Trinity, Bulats e Toles.

JM English è centro di preparazione riconosciuto da Cambridge. Nelle scuole si svolgono sessioni di esami per il conseguimento delle certificazioni KET, PET, FCE, CAE, CPE. Per i più piccoli gli esami Starters, Movers, and Flyers.

Inoltre, a partire da dicembre 2018, con l’attivazione della prima sessione di esami ufficiale, JM English ha ottenuto il prestigioso riconoscimento IELTS VENUE HOST, diventando sede di esami per la certificazione IELTS, l’esame di lingua inglese più riconosciuto al mondo.

Oltre 40 anni di esperienza nell’insegnamento della lingua inglese grazie ai quali è stato sviluppato un metodo innovativo basato sull’apprendimento naturale, aiutando i corsisti a superare la paura di commettere errori per comunicare in modo diretto e immediato.

I docenti madrelingua, selezionati tra i migliori sul campo, supportano ogni studente nel raggiungere il suo obiettivo linguistico, motivandolo e invitandolo sempre a mettersi alla prova.

In particolare, alcuni di loro sono specializzati nell’insegnamento a bambini e adolescenti, e sono quindi in grado di adottare un metodo d’insegnamento che unisce l’approccio ludico a quello formativo per un miglior risultato nell’apprendimento della lingua.

C’è tempo fino al 29 luglio per usufruire dell’opportunità Corsi di lingua in Italia. Per maggiori informazioni sul bando e per scoprire come richiedere la borsa di studio clicca qui o prenota direttamente un incontro online, gratuito e informativo, con uno dei nostri consulenti didattici.