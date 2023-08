La 19enne bersaglio di molti commenti negativi

La 19enne vittima dello stupro del Foro Italico a Palermo rompe il silenzio. E lo fa con un messaggio scritto sui social sul suo canale. Si dice stanca dei continui e pesanti giudizi, che in molti casi tendono persino a colpevolizzarla. La giovane è stata abusata dal branco, ben 7 ragazzi oggi tutti con misure cautelari. Proprio sui social si sono scatenati commenti di tutti i tipi e, neanche a dirlo, molti hanno toni decisamente “patriarcali”.

I giudizi più ricorrenti

“Sinceramente sono stanca di essere educata, quindi ve lo dico in francese, mi avete rotto… con cose del tipo ‘ah ma fa i video su TikTok con delle canzoni oscene’, ‘è normale che poi le succede questo’, oppure ‘ma certo per come si veste’. Me ne dovrei fregare, ma non lo dico per me… Più che altro se andate a scrivere cose del genere a ragazze a cui succedono cose come me, e fanno post come me, potrebbero ammazzarsi. Sapete che significa suicidio?”.

“Chiudetevi la boccuccia”

La ragazza prosegue dichiarando il suo disinteresse verso le critiche ricevute nei giorni scorsi. “Già sapevo che qualcuno avrebbe fatto lo scaltro – osserva -, ma io rimango me stessa e manco se mi pagate cambio. Perciò chiudetevi la boccuccia… Piuttosto che giudicare una ragazza stuprata”.

Le indagini proseguono sui video

Intanto proseguono le indagini sullo stupro della 19enne palermitana abusata da sette ragazzi e che adesso si stanno concentrando sui video girati dai carnefici. La vittima ha denunciato e i responsabili della violenza sono tutti detenuti. Le attenzioni degli inquirenti sono puntati in particolare sul video girato dal più grande tra i giovani indagati. Al vaglio in particolare una intercettazione, seguita prima del suo arresto, di Angelo Flores.

L’intercettazioni al vaglio

Il giovane dice, rispondendo a un amico che lo invita a cancellare il filmato della violenza: “Ma io adesso li sto eliminando tutti. Li sto mandando solo a chi li devo mandare e li elimino”. Una frase che fa pensare a una condivisione del video. Gli inquirenti stanno accertando a chi Flores abbia mandato le immagini e quale fosse la finalità del suo uso.

Like this: Like Loading...