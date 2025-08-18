Un sub è stato colpito da un’imbarcazione al largo di Terrasini. Un gommone noleggiato ha preso con lo scafo un palermitano di 60 anni che si trovava al largo.

L’uomo è stato soccorso dalla guardia costiera e dalla guardia di finanza nel tratto di mare tra Torre Mulinazzo e Magaggiari e affidato ai sanitari del 118 che lo hanno trasportato a Villa Sofia. La prognosi è di 40 giorni. L’imbarcazione era stata noleggiata da quattro giovani. Il trentenne che si trovava alla guida è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di lesioni personali.

Il diportista non si sarebbe accorto della boa e avrebbe investito il sub. Per pochi centimetri non è stato colpito dall’elica del motore.

A lanciare l’allarme sarebbero stati gli stessi occupanti dell’imbarcazione noleggiata.

In pochissimi minuti sono intervenuti i finanzieri del Reparto aeronavale e una motovedetta della guardia costiera di Terrasini per soccorrere il sub e accompagnarlo al porto di Terrasini dove c’era un’ambulanza del 118 ad attenderlo.

La capitaneria di porto ha poi identificato i tre che si trovavano a bordo del gommone disponendo inoltre che il conducente venisse sottoposto agli esami tossicologici – di cui ora si attendono i risultati – per valutare le sue condizioni psicofisiche al momento dell’incidente che poteva costare la vita al sessantenne.