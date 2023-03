la titolare: "spero che il vincitore faccia buon uso della somma"

Grande gioia e festa alla tabaccheria Mannino, al civico 42 di piazza Leoni a Palermo, per una vincita registrata al SuperEnalotto nell’ultimo concorso di ieri, 28 marzo 2023.

Il fortunato giocatore che è riuscito a centrare il “5” si è aggiudicato per la precisione 74.187 euro.

La titolare della tabaccheria: “Spero che il vincitore faccia buon uso della somma”

Annalisa Mannino, titolare della tabaccheria, è davvero felice per il giocatore che ha vinto la somma.

“Speriamo – dice a BlogSicilia – che il vincitore sia un nostro cliente e che ne faccia buon uso. Peccato però non aver centrato il “6” per un numero. Spero prevalga la felicità di aver centrato il “5”, 74mila euro, perché oggi come oggi hanno il loro valore. Pe ritirare la somma il vincitore deve recarsi a Roma o a Milano presso le sedi Sisal, con il documento di identità e la schedina vincente. Auguri al vincitore!”.

Lo scorso ottobre un’altra vincita

Non è la prima volta che la dea bendata bacia un cliente della tabaccheria Mannino. Lo scorso 8 ottobre, sempre con il SuperEnalotto, era stata messa a segno una vincita di 135mila euro.

L’estrazione di ieri sera e il jackpot che sale a 9 milioni di euro

Nell’estrazione di ieri sera non è stato centrato nessun 6 o 5+1. In tutto sono stati tre i fortunati che hanno centrato il 5 vincendo oltre 74 mila euro (le altre due giocate vincenti, oltre Palermo, sono state a Milano). Il jackpot del SuperEnalotto sale a 9 milioni di euro.

Vincita da un milione al 10eLotto a Caltanissetta

Anche il 10eLotto premia la Sicilia. Nell’ultima estrazione, come riporta Agipronews, un fortunato giocatore di Caltanissetta è riuscito a centrare un 10 da 1 milione di euro, vincita che rientra tra le più alte del 2023 subito dopo i 2,5 milioni di euro conquistati lo scorso 21 gennaio a Montelupo Fiorentino, in provincia di Firenze, e a quelli vinti a Telese Terme, in provincia di Benevento, il 28 febbraio scorso.

I numeri vincenti

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito oltre 25,5 milioni di euro, per un totale di 938 milioni da inizio anno. Questa la combinazione vincente che ha permesso la vincita milionaria al 10eLotto in Sicilia.: 3-13-28-80-82-83-85-88-89-90.

