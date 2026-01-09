Centrato il "5"

La fortuna fa tappa in Sicilia. Nell’estrazione del SuperEnalotto di giovedì 8 gennaio, Palermo entra nella mappa delle grandi vincite con un colpo da oltre 64mila euro, mentre il jackpot continua a crescere e supera quota 102 milioni.

La notizia arriva dall’ultimo concorso del SuperEnalotto, uno dei giochi più seguiti dagli italiani. Secondo quanto riportato da Agipronews, a Palermo è stato centrato un “5” del valore esatto di 64.048,75 euro.

La vincita a Palermo: dove è stato centrato il “5”

Il colpo fortunato è stato messo a segno a Palermo, presso il punto vendita Tabacchi di via F. Scaduto, 2 A. Un indirizzo che, almeno per un giorno, diventa simbolo della buona sorte.

Il jackpot continua a salire: oltre 102 milioni in palio

Se Palermo festeggia, l’intera Italia guarda già alla prossima estrazione. Il jackpot del SuperEnalotto, infatti, sale a 102,9 milioni di euro per il concorso successivo, in programma venerdì 9 gennaio.

L’ultimo “6” risale al 22 maggio 2025, quando a Desenzano del Garda sono stati vinti 35,4 milioni di euro. Da allora, nessuno è riuscito a centrare la combinazione vincente completa, alimentando l’attesa e l’effetto cumulativo del montepremi.

La combinazione vincente dell’estrazione

Per gli appassionati e per chi ama verificare i numeri giocati, ecco la combinazione vincente del SuperEnalotto/SuperStar dell’estrazione di giovedì 8 gennaio:

35 – 42 – 45 – 53 – 55 – 88

Numero Jolly: 66

SuperStar: 52

Tutte le vincite SuperEnalotto nel dettaglio

L’estrazione ha prodotto un quadro di vincite articolato, con premi distribuiti su più categorie.

Vincite SuperEnalotto

Punti 6: 0 – Euro: 0,00

Punti 5+: 0 – Euro: 0,00

Punti 5: 3 – Euro: 64.048,75

Punti 4: 450 – Euro: 433,45

Punti 3: 19.231 – Euro: 30,60

Punti 2: 298.390 – Euro: 6,13

Le vincite SuperStar e Seconda Chance

Anche la sezione SuperStar e i giochi accessori continuano a generare premi significativi.

Vincite SuperStar

Punti 6SB: 0 – Euro: 0,00

Punti 5+SB: 0 – Euro: 0,00

Punti 5SS: 0 – Euro: 0,00

Punti 4SS: 3 – Euro: 43.345,00

Punti 3SS: 115 – Euro: 3.060,00Punti 2SS: 1.465 – Euro: 100,00

Punti 1SS: 10.540 – Euro: 10,00

Punti 0SS: 26.751 – Euro: 5,00

Totale vincite SuperStar: 356.948 euro

A queste si aggiungono:

Seconda Chance 50 euro: 113 vincite – 5.650,00 euro

Seconda Chance 3 euro: 17.008 vincite – 51.024,00 euro

WinBox 1: 2.353 vincite – 58.825,00 euro

WinBox 2: 274.759 vincite – 559.286,00 euro

FAQ – Le domande più cercate sul SuperEnalotto

Dove è stato centrato il “5” da 64mila euro?

A Palermo, presso il Tabacchi di via F. Scaduto, 2 A.

Quanto vale il jackpot per la prossima estrazione?

Il jackpot disponibile per il prossimo “6” è di 102,9 milioni di euro.

Quando è stato vinto l’ultimo “6”?

Il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda, per un valore di 35,4 milioni di euro.

Quante vincite sono state distribuite complessivamente?

Tra SuperEnalotto, SuperStar, Seconda Chance e WinBox, le vincite sono state centinaia di migliaia.