Il Jackpot ammonta a oltre 200 milioni

Jackpot record sfiorato in Sicilia nell’ultimo concorso del SuperEnalotto: a Milazzo (ME) e a Palermo sono stati centrati due “5” da quasi 19mila euro ciascuno. A Milazzo la schedina vincente è stata giocata presso il punto vendita Sisal di via Vittorio Veneto, mentre a Palermo il colpo è arrivato con la giocata convalidata presso la tabaccheria Sgarlata di corso Tukory 145, informa Agipronews. Il Jackpot, nel frattempo, mette in palio 203,4 milioni, premio più alto nella storia del gioco e più alto al mondo. L’ultimo avvistamento risale a più di un anno fa, il 23 giugno 2018, con 51,3 milioni distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote, mentre in Sicilia il 6 manca da aprile 2018, con 130 milioni vinti a Caltanissetta