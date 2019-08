La denuncia

“Siamo preoccupati per la salute dei cani che il comune vorrebbe trasferire ancora una volta a Caserta con più di 7 ore di viaggio. Ho chiamato subito l’assessore mostrando la mia contrarietà per la procedura in gran segreto e per la reiterazione di questa assurda e insensibile azione”. Così il leader dell’opposizione Fabrizio Ferrandelli.

“Già una volta, a seguito dei controlli da me richiesti ai NAS, di concerto con le associazioni – precisa Ferrandelli – sono state considerate idonee soltanto 6 delle 17 gabbie dei furgoni con cui la società campana si è presentata. Segno che le nostre perplessità probabilmente risultano fondate e lontane da speculazioni politiche. In più la ditta di Caserta non ha rispettato, come fatto rilevare con formale diffida, la clausola sul numero dei trasferimenti prevista dal comune.

Davvero il trasferimento di altri 7 cani è considerata la soluzione ad una problematica molto più ampia è difficile? Perché questa ostinazione? Chiediamo all’amministrazione di ripensarci – conclude – e di riprendere il dialogo con le associazioni animaliste che in questi anni sono state fondamentali nell’adozione di centinaia di cani e nella supplenza a tante difficoltà del canile”.