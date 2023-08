Coinvolta un’altra vettura in un incidente

E’ di tre feriti fortunatamente senza gravi conseguenze il bilancio di un incidente che ha visto un’auto addirittura andare a finire la sua corsa sopra un guardrail. E’ successo nel primo pomeriggio di oggi in autostrada sulla A29 tra gli svincoli di Terrasini e Cinisi, in direzione Palermo. Un’auto si è scontrata con un Suv e quest’ultima è finita a velocità fuori strada, andando a fermare la sua corsa addirittura sopra un guardrail. Immediati i soccorsi, diverse ambulanze del 118 hanno recuperato i tre occupanti dei due mezzi. Tutti sono stati trasportati in ospedale ma non sono in pericolo di vita. Qualche graffio e tanto spavento.

La polizia stradale al lavoro

La polizia stradale è intervenuta per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Ancora poco chiaro il motivo per cui il Suv è addirittura uscito fuori strada, forse una manovra brusca da parte del conducente per evitare un impatto peggiore. Non è escluso che forse l’alta velocità abbia potuto causare questo tipo di dinamica dell’incidente. Sta di fatto che il Suv è andato a scavalcare il guardrail della sua corsia andandosi poi a incastrare con il pianale proprio sopra alle due barriere spartitraffico che delimitano le carreggiate nelle due direzioni.

A Caltanissetta l’ultimo grave incidente in Sicilia

In questo periodo di agosto numerosi gli incidente stradali che si sono verificati in Sicilia, alcuni anche dall’epilogo drammatico. Come quello accaduto a Caltanissetta la notte di ferragosto. E’ morto a 38 anni dopo avere finito il turno di lavoro, la vittima Luigi Russello si è scontrato con la sua moto contro un’auto. Per il 38enne non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo. L’incidente è avvenuto alle 3.30 in via Licata, nei pressi di una rotatoria. L’uomo, colpito dall’autovettura mentre era su uno scooter, ha fatto un volo di alcuni metri ed è caduto sull’asfalto. Aveva finito il turno di raccolta dei rifiuti e stava tornando a casa. Inutile l’intervento dei soccorritori. I sanitari hanno solo constatato il decesso. Illeso il conducente dell’automobile. La polizia municipale ha sequestrato i mezzi e ha effettuato i rilievi per accertare la dinamica esatta del sinistro

