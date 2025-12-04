Non ci sarà un commissario e nemmeno un ‘inviato speciale’ per riferire sulla situazione in Sicilia. Le ipotesi fatte circolare nelle ultime settimane su pressioni nei confronti del segretario nazionale Antonio Tajani perché verifiche la situazione di Forza Italia in Sicilia in attesa della stagione congressuale che si aprirà con il nuovo anno sembrano infrangersi sui fatti che seguono.

Schifani a Roma dopo la rinnovata fiducia dell’Ars

Archiviata la mozione di sfiducia all’Ars e incassata la rinnovata fiducia praticamente all’unanimità dei voti della maggioranza presente in aula, Schifani ieri è volato a Roma. Come è suo costume è andato a parlare personalmente con il segretario nazionale del suo partito, quello che anche lui ha contribuito ad eleggere venendo nominato presidente del Consiglio nazionale di Forza Italia a sua volta.

L’incontro con Tajani

Così “il segretario nazionale Antonio Tajani ha incontrato a Roma il presidente Renato Schifani per un quadro sulla situazione politica siciliana” si legge in una nota ufficiale del partito diffusa ieri sera.

La discussione in occasione dell’incontro non poteva che partire dalla sfiducia archiviata e dalle ultime novità provenienti dalle ,valutazioni internazionali sulla situazione finanziaria della Regione: “Il segretario Tajani si è congratulato con il presidente Schifani per la rinnovata fiducia parlamentare e per gli obiettivi di risanamento economico raggiunti dal suo governo” continua la nota.

Il segretario e Vice Premier verrà personalmente in Sicilia

Schifani ha poi invitato Tajani a tornare ancora una volta in Sicilia ma a farlo personalmente: “Tajani ha accolto l’invito di Schifani a recarsi in Sicilia per incontrare gli eletti, la classe dirigente e i militanti di Forza Italia di tutte le province siciliane, con l’obiettivo di continuare ad allargare e rafforzare la nostra presenza sul territorio, in linea con la nostra azione a livello nazionale”.

Sarà questa, dunque, l’occasione di confronto all’interno del partito siciliano