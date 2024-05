“Novanta milioni per le terme di Sciacca ed Acireale attraverso i fondi Fsc”. Queste le parole dell’assessore alle Attività Produttive Edy Tamajo, il giorno della firma dell’Accordo. Il documento sarà firmato nel pomeriggio nel corso di una cerimonia al teatro Massimo di Palermo, dal primo ministro Giorgia Meloni e dal governatore dell’Isola Renato Schifani.

Le parole di Tamajo

“Abbiamo proposto l’attivazione dell’iniziativa ‘Competitività Sicilia Plus’. L’iniziativa rende disponibili agevolazioni in forma di finanziamento agevolato e contributo a fondo perduto, da destinare alle imprese operanti in Sicilia.

L’iniziativa ha una dotazione finanziaria di 330 milioni di euro a valere su risorse finanziarie FSC 2021/2027 e si ripartisce su sei interventi. Uno di questi è proprio la riqualificazione dei complessi termali di Sciacca ed Acireale”. Continua Tamajo.

“Il governo Schifani, al fine di favorire la valorizzazione del patrimonio pubblico sotto utilizzato, prevede di effettuare la riqualificazione dei complessi termali di Acireale e Sciacca.

I due complessi, necessitano di lavori urgenti di riqualificazione per poter essere reinseriti nel circuito termale arricchendo e diversificando l’offerta turistica siciliana. Per troppi anni, le storiche terme di Sciacca e Acireale sono state chiuse, privando i nostri territori di preziose risorse culturali, economiche e turistiche. È ora di ridare vita a questi gioielli, restituendoli alle comunità e valorizzando le potenzialità di queste straordinarie strutture termali”.

“Importante opera di sviluppo per Palermo”

“La giunta del governo Schifani, ha sbloccato i fondi Fsc – 8 milioni di euro – inerenti alla realizzazione della bretella di via Nicoletti”, aveva detto l’assessore alle Attività Produttive Edy Tamajo.

Il candidato alle prossime elezioni europee prosegue: “La bretella di collegamento di via Nicoletti-via Tritone, nel quartiere di Sferracavallo è una importante opera di sviluppo per Palermo ed essenzialmente per la borgata marinara. È davvero un peccato vedere come alcuni partiti politici dell’opposizione, anziché congratularsi per il risultato ottenuto del governo Schifani, si affrettino a rivendicare la paternità del successo. La politica dovrebbe essere un luogo di cooperazione e riconoscimento reciproco, soprattutto quando si ottengono risultati positivi per il bene del territorio.

Prendersi il merito ingiustamente non solo sminuisce gli sforzi di chi ha realmente lavorato per raggiungere l’obiettivo, ma crea anche un clima di divisione e sfiducia. Il mio gruppo politico segue da anni l’iter di questo importante progetto della bretella di via Rosario Nicoletti, lavorando duramente per superare ostacoli e portare avanti soluzioni concrete per il bene della comunità. Ringrazio i miei consiglieri comunali e di circoscrizione che hanno a cuore come me, la meravigliosa borgata di Sferracavallo”.