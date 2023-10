Si procede a passo d’uomo nella carreggiata

Il traffico è letteralmente impazzito questa mattina sull’autostrada A29 in direzione Trapani tra il bivio di Villagrazia di Carini e Cinisi. Nessun ferito nel tamponamento ma la circolazione è andata in tilt in quanto il sinistro si è verificato all’interno di una galleria. Proprio per questo le auto stanno circolando a passo di lumaca.

L’incidente

L’impatto si è verificato intorno alle 10 di questa mattina tra un’auto Mercedes e un Tir. Sul posto la polizia stradale che sta effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Fortunatamente nessuna conseguenza per gli occupanti dei due mezzi che non hanno avuto bisogno di cure dei sanitari.

In parte sbloccato il traffico

All’inizio entrambe le corsie erano impercorribili perché i mezzi incidentati occupavano per intero la carreggiata. Nel frattempo i mezzi di soccorso con la Polstrada sono riusciti a far sgomberare una delle corsie. Quindi si procede ad una sola corsia e con velocità molto ridotta. Le code sono lunghissime.

Altri problemi a Palermo

A proposito di disagi, altro intasamento di traffico nella zona attorno a via Francesco Crispi, a Palermo. Questa mattina un tubo dell’acqua è scoppiata all’altezza dell’ingresso centrale del porto, al momento chiuso per lavori. Il guasto si è verificato nella corsia di destra, ovvero quella più prossima a piazzetta Andrea Camilleri e che si muove in direzione del sottopasso di piazza XIII Vittime. Il traffico in zona risulta rallentato.

L’episodio si è verificato alle prime luci dell’alba. A causa dello scoppio, sull’asfalto si è riversata un ingente quantità d’acqua che ha invaso buona parte della sede stradale. Sul posto sono arrivate diverse squadre dell’Amap che stanno già intervenendo sul posto. Servendosi di un escavatore, i dipendenti dell’azienda del servizio idrico stanno cercando di risolvere prontamente il problema e di ripristinare al più presto il servizio. Il traffico in zona risulta rallentato, con code in direzione del sottopasso di piazza XIII Vittime.

Like this: Like Loading...