I siciliani che dal 14 agosto rientrano nell’Isola, provenienti da Grecia, Malta e Spagna debbono registrarsi sul sito “siciliacoronavirus.it” e rimanere in quarantena domiciliare per due settimane prima di sottoporsi a tampone. Lo prevede l’ordinanza numero 32, annunciata ieri e firmata oggi dal governatore Nello Musumeci. I non residenti che provengono dagli stessi paesi dovranno registrarsi sul sito “siciliasicura.com” e utilizzare la WebApp collegata per mettersi in contatatto con il Servizio Sanitario regionale. Resta obbligatorio l’uso della mascherina in luoghi pubblici e privati, anche all’aperto, quando non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale.

E’, dunque, arrivata l’ordinanza, anticipata questa mattina da BlogSicilia, che limita gli ingressi da alcuni Paesi d’Europa verso la Sicilia. L’ordinanza è stata concordata anche con il governo nazionale che, anzi, alle Regioni propone perfino altre limitazioni.

oltre Spagna, Grecia e Malta il governo propone alle Regioni di svolgere test per chi rientra anche dalla Croazia. La proposta è stata avanzata durante la riunione dei ministri Roberto Speranza e Francesco Boccia con i presidenti di Regione. L’obbligo, secondo la proposta del ministro Speranza, si applicherebbe a chi ritorna da Paesi considerati a più alto rischio per il crescere dei contagi da Covid19.

La Sicilia nel frattempo aveva già emanato la propria di ordinanza nata dall’esigenza di contrastare i focolai di ritorno ovvero quelli importati dai siciliani che sono stati in vacanza all’estero o dai nostri conterranei emigrati che tornano per le vacanze.

Un esempio è il focolaio di Canicattini nel Siracusano dove dopo che nei giorni scorsi si era scoperta la positività di 3 giovani tornati da Malta, l’esito dei tamponi ha svelato che ce ne sono altri 8 mentre sono due i negativi, mengtre oggi si sonom registrati altri positivi.

Nel contrasto alla diffusione del Covid19 si apre, dunque, un altro fronte. Ma l’ordinanza odierna non prevede altre misure ipotizzate nelle ultime ore come l’estensione di questi obblighi. La Sicilia sta, infatti, valutando l’applicazione di restrizioni turistiche così come fatto dall’Emilia Romagna. Una sorta di ‘chiusura selettiva’ della frontiera regionale con un elenco dei éPaesi che vada aggiornto periodicamente.