Il servizio è a pagamento

Dal 9 dicembre anche all’ospedale Buccheri La Ferla di Palermo sarà attivo il servizio di drive in per l’esecuzione dei tamponi molecolari per il Covid19. E’ organizzato secondo il modello “drive-in”, senza scendere dall’auto e l’esame verrà eseguito dal finestrino. Il servizio sarà erogato a pagamento e il costo dell’esame sarà di 52,50 euro.

Il drive in è stato realizzato in un parcheggio di proprietà dell’ospedale in via Anna Buccheri La Ferla, alle spalle dell’ospedale. Sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 14,30 alle ore 17,30. E’ necessaria la prenotazione che può essere effettuata esclusivamente online sul sito del nosocomio, ospedalebuccherilaferla.it.

Anche il pagamento dell’esame deve essere effettuato solo online, dopo la prenotazione. Non occorre l’impegnativa del medico di medicina generale. Le prenotazioni sono attive a partire dal 4 dicembre. Il referto sarà consegnato entro 24-48 ore e sarà visualizzabile online sul portale dell’ospedale, utilizzando le credenziali che verranno consegnate dopo l’esecuzione del tampone.

Per snellire le procedure ed evitare inutili code e sovraffollamenti, l’ospedale chiede di arrivare al drive in 15 minuti prima dell’orario di prenotazione, portando con sé la modulistica compilata e firmata disponibile sul sito dell’ospedale oltre che il documento di identità. “Il nuovo servizio che abbiamo attivato – commenta il Superiore dell’ospedale, fra Alberto Angeletti -, si andrà ad aggiungere agli altri presenti sul territorio per soddisfare le tante richieste che giornalmente pervengono dalla popolazione e consentirà di arrivare a processare un maggior numero di tamponi a settimana, così da soddisfare le necessità epidemiologiche attuali”.