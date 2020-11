A Catania

Da sabato, nell’ex mercato ortofrutticolo di San Giuseppe La Rena, ingresso da via Forcile, tutti i cittadini che vorranno potranno effettuare il tampone rapido anti covid, tutti i giorni, compresa la domenica, gratuitamente, dalle ore 9,00 alle ore 17,00 con il sistema del drive in.

L’Amministrazione Comunale ha infatti reso disponibili gli oltre 10 mila metri quadrati della struttura mercatale ora dismessa di San Giuseppe La Rena, per i medici e gli operatori sanitari dell’Asp3, per l’effettuazione delle verifiche gratuite di positività al tampone.

Sia domani, giovedì 26, che venerdì 27 novembre, sempre dalle ore 9,00 alle ore 17,00, l’ex mercato ortofrutticolo di San Giuseppe La Rena ospiterà, invece, lo screening generalizzato della popolazione scolastica, vale a dire alunni e docenti, per i tamponi rapidi anti-covid sempre con il sistema drive in.

Gli ingressi verranno presidiati sia da agenti della polizia locale che da personale della protezione civile comunale.

E proprio sul fronte Covid sono 1.317 i nuovi positivi registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 11.433 tamponi effettuati; 47 i decessi, che portano il totale a 1.322.

Con i nuovi casi salgono a 38.320 gli attuali positivi con un incremento di 121. Di questi 1.824 sono i ricoverati, 20 in meno rispetto a ieri: 1.574 in regime ordinario e 250 in terapia intensiva, 7 in più di ieri. In isolamento domiciliare sono 36.496. I guariti sono 1149.

Sul fronte della distribuzione fra province in testa c’è Catania con 330 casi poi Palermo con 328, Enna 170,Trapani 158, Ragusa 88,Agrigento 71, Siracusa 65, Messina 64,Caltanissetta 43,.

Intanto il Covid19 non smettere di mietere vittime. Oggi a Monreale (Pa) un’altra brutta notizia. E’ morto Salvino Mirto, storico esponente cittadino della sinistra e sindacalista. L’uomo è deceduto questa mattina all’ospedale di Partinico convertito in Covid center. L’uomo non soffriva di altre patologie ma, dopo essere risultato positivo al Covi19, le sue condizioni di salute si sono aggravate fino a che è stato necessario il ricovero in ospedale a causa di alcuni problemi respiratori. Nel corso delle ultime ore le sue condizioni si salute si sono aggravate a tal punto che il suo cuore non ha retto. Mirto era una persona conosciutissima a Monreale e a Palermo, soprattutto nella zona di Corso Calatafimi dove in passato ha anche gestito un Caf.

Seconda vittima del coronavirus anche nel focolaio scoppiato all’interno degli uffici della Prefettura a Palermo. È deceduto a causa del Covid-19 Girolamo Lamattina, funzionario informatico dell’ufficio di gabinetto. L’uomo che era ricoverato in ospedale da 15 giorni.