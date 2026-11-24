Una boccata d’ossigeno per le casse della Regione Siciliana e un precedente importante sul fronte del rispetto dello Statuto autonomistico. UniCredit ha ufficializzato il versamento di 107,2 milioni di euro all’erario regionale: si tratta delle imposte relative alle attività svolte dall’istituto bancario nel territorio isolano nel corso del 2026. Una cifra in netta crescita rispetto ai 102,4 milioni registrati lo scorso anno.

L’annuncio è arrivato al termine di un incontro a Palazzo d’Orleans tra il presidente della Regione, Renato Schifani, e il regional manager di UniCredit Sicilia, Salvatore Malandrino. Pur avendo la propria sede legale a Milano, la banca – storicamente radicata nel tessuto economico isolano – ha scelto ancora una volta di applicare l’articolo 37 dello Statuto speciale, versando direttamente in Sicilia i tributi legati alla ricchezza prodotta nell’Isola.

Il plauso di Schifani e il nodo dell’articolo 37

Soddisfazione piena è stata espressa dal governatore siciliano, che ha letto i numeri non solo come un dato contabile, ma come un termometro della salute economica regionale. “Anche per il 2026 registriamo da parte di UniCredit un incremento del versamento delle imposte nelle casse della Regione – ha dichiarato Schifani –. È un segnale positivo, di crescita economica sul territorio di un’azienda che non ha sede in Sicilia, ma ha scelto di corrispondere i tributi all’erario regionale per quanto prodotto in Sicilia, come stabilisce lo Statuto all’articolo 37. Ringrazio per questo gesto di collaborazione”.

Arriva un “marchio etico” nella Manovra all’Ars

L’esempio di UniCredit punta ora a diventare un modello strutturale per le tante grandi aziende che operano in Sicilia pur mantenendo la sede legale nel Nord Italia o all’estero. Palazzo d’Orleans ha infatti inserito nella manovra finanziaria triennale, attualmente al vaglio dell’Assemblea Regionale Siciliana, una misura specifica per incentivare questo comportamento virtuoso.

“Istituiamo un meccanismo premiale e reputazionale per spingere le imprese con sede legale fuori dalla Sicilia a versare direttamente nell’Isola la quota legata alle attività svolte sul territorio regionale”, ha spiegato il presidente della Regione.

Ecco come funzionerà la norma pensata dal governo regionale:

Adesione volontaria: Nessun nuovo obbligo burocratico né tantomeno aggravi fiscali per le aziende.

Riconoscimento ufficiale: Alle imprese aderenti verrà rilasciato un certificato annuale da parte della Regione.

Ritorno d’immagine: Le aziende avranno il diritto di utilizzare un marchio regionale dedicato all’interno della propria comunicazione istituzionale.

“Scegliamo la strada della collaborazione – ha concluso Schifani –. Offriamo semplicemente alle imprese che operano in Sicilia l’opportunità di legare il proprio nome e la propria reputazione al territorio in cui producono ricchezza. È una misura a costo zero per il bilancio regionale, ma dal grande valore strategico per costruire un rapporto più equo e trasparente tra il mondo produttivo e la nostra comunità”.