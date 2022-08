Tour gratuito serale al Teatro Massimo, l’iniziativa dei “Giardini” tra arte, cultura e buon cibo

Redazione di

18/08/2022

Tour gratuiti serali al Teatro Massimo di Palermo. Fino al 10 settembre, prenotando una cena o un aperitivo da “Giardini del Massimo” si potrà ottenere un biglietto di ingresso gratuito per le visite guidate serali organizzate da “Restart” nel weekend. Basterà scegliere data e orario e prenotare il proprio aperitivo o la cena inserendo il codice promo “Restart2022”. A conclusione della consumazione si potrà ritirare alla cassa il coupon cartaceo contenente il codice sconto. Si potrà usare il Qr code incluso nel coupon per collegarsi al sito di Restart e prenotare la visita guidata nell’orario che si preferisce inserendo il codice sconto nel campo “codice coupon”. Il codice copre l’intero costo di un biglietto.

Le modalità del tour

Per usufruire del tour bisognerà quindi recati alla biglietteria del Teatro Massimo: da lì inizia il tour serale. Si potrà prenotare il biglietto per la visita guidata lo stesso giorno o nei giorni successivi alla data della propria prenotazione da Giardini del Massimo, secondo le disponibilità di Restart. L’offerta è valida per le prime 300 prenotazioni riportanti il codice Restart2022. Il biglietto Restart è valido per le visite effettuate nei giorni di venerdì, sabato e domenica dalle 19:30 alla mezzanotte fino al 10 settembre 2022.

Una storia lunga un secolo

Erano gli anni ’20 del Novecento, e il Cafè Letterario del Teatro Massimo era il fulcro della cultura e dell’arte della città. Sono gli anni ’20 del Duemila, e i Giardini del Massimo tornano a raccontare la cultura, la bellezza e l’eleganza ai cittadini e ai turisti di Palermo. Si parla di un progetto di restyling e riqualificazione degli spazi un tempo adibiti per l’appunto al cafè letterario. L’idea progettuale nasce dalla volontà di creare degli spazi architettonici confortevoli, moderni ma al contempo eleganti e raffinati che abbiano un carattere scenografico con riferimenti ai decori botanici dell’Art Nouveau, ai materiali preziosi, all’eleganza del teatro.

Creato un valore artistico

Giardino del Massimo ha voluto creare un valore in un luogo che è un inno all’arte. Il restyling di questi ambienti ha riportato alla luce il loro valore, per troppo tempo nascosto. Un modo per restituire questi spazi storici ai suoi cittadini e vivere in modo del tutto nuovo questo prezioso gioiello che è il Teatro Massimo di Palermo. La bellezza di una location unica, un’atmosfera spettacolare e un modo nuovo di pensare la convivialità: Giardini del Massimo è l’unico luogo a Palermo in cui tutto questo coesiste in un unico spazio.