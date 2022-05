Il 6 e 7 maggio

Innovazione tecnologica tra telemedicina, intelligenza artificiale e big data per il diritto alla salute al centro del dibattito nella due giorni ‘Telemedicina, intelligenza artificiale/E-Health, che si svolgerà il 6 e 7 maggio a Villa Magnisi, sede dell’Ordine dei medici di Palermo, a partire dalle 8.30.

L’iniziativa vedrà la presenza dei maggiori luminari, che interverranno sui progressi nel mondo dell’innovazione sanitaria. Presenti anche alcune start up, che presenteranno le loro innovazioni.

Sarà presentato il progetto DataScienceEnablingPlatform

Nel corso dell’evento, organizzato dall’Ordine dei medici di Palermo in collaborazione con il Polo Meccatronica Valley, sarà presentato il progetto Dsep-DataScienceEnablingPlatform, un asset tecnologico innovativo, realizzato dal polo di Termini Imerese, in grado di sviluppare servizi di big data ed analytics a supporto del sistema sanitario in Sicilia, da mettere a disposizione delle direzioni strategiche aziendali per accelerare il passaggio alla interoperabilità completa e alla pubblicazione di nuovi servizi verso i cittadini e verso i clinici per facilitarne e potenziarne l’attività scientifica.

Le parole di Toti Amato

“Faremo il punto sull’attuale scenario e gli sviluppi possibili. Se i presupposti irrinunciabili – ha spiegato il presidente dell’ordine dei medici di Palermo Toti Amato, componente del direttivo Fnomceo – sono il presidio dell’equità del sistema salute e la restituzione della centralità dei bisogni di cura della persona e della professione medica, il primo strumento per ripartire dopo l’emergenza sanitaria non può che essere la telemedicina e lo sviluppo tecnologico di tutte le sue articolazioni, dalla teleradiologia e teleassistenza domiciliare, alla telecardiologia, telepatologia e teledermatologia, fino alla teleriabilitazione. Mi auguro che in Sicilia non si perda tempo prezioso e che vengano capitalizzate tutte le risorse disponibili, mai così tante dagli anni Novanta”.

Cosa è la Digital Health

L’eHealth (anche chiamata digital health, o salute digitale in italiano) consiste nell’uso di tecnologie informatiche e di telecomunicazione (ICT, in breve) a vantaggio della salute umana, secondo la definizione della World Health Organization (WHO), ossia l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

Secondo l’International Telecommunication Union (ITU) il termine “e-health” comprende tutte le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) necessarie per far funzionare il sistema sanitario.