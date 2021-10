Allagamenti e disagi

Lampi, tuoni e pioggia intensa su Palermo

Città immediatamente in tilt

Gravi disagi alla circolazione, allagamenti nelle aree note

E’ arrivato intorno alle 11 il previsto temporale sulla città di palermo e puntali sono arrivati anche i disagi in città ed in provincia. Strade allagate e trasformate in fiumi con circolazione veicolare a rilento nelle zone più trafficate. Tante la chiamate alla sala operativa dei vigili del fuoco di Palermo.

Gravi disagi alla circolazione

Le aree del disagio sono sempre le stesse e vanno da viale Regione Siciliana, a Mondello e all’ingresso di Palermo per chi proveniva da Catania. Nella zona dello svincolo per l’ospedale Cervello, una parte della carreggiata è rimasta completamente allagata e gli automobilisti, come già avvenuto nello scorso fine settimana.

Disagi alla scuola santo canale

Disagi alla scuola santo canale di Partanna Mondello dove la strada è allagata e i genitori devono guadare un vero e proprio fiumi per andare a prendere i bambini e portarli a casa. Una situazione nota da tempo rispetto alla quale si continua a non fare nulla.

Partanna Mondello colpita dagli allagamenti

L’intera borgata di Partanna Mondello è sotto l’acqua. Si era appena riuscita a liberare l’area di via Aiace degli esiti nefasti dell’allagamento di abato scorso che si ricomincia come avviene praticamente sempre ad oggi pioggia autunnale

Decenni senza una soluzione

“Dopo decenni ancora la borgata di Partanna Mondello deve subire questo inferno – scrivevano nello scorso fine settimana dall’Associazione Aiace – causato da beceri criminali che per incompetenza e inettezza continuano a gestire la cosa pubblica. Chi è il responsabile di tutto questo…..????”

La denuncia arriverà in prefettura

Non solo una denuncia ma anche un grido di dolore. “Allora la domanda nasce spontanea, perché il presidente dell’ Amap non ha ritenuto opportuno provvedere ad aprire la paratia del ” Ferro di Cavallo” per far defluire tutta quella massa d’ acqua che ha inondato e allagato le borgate marinare di Partanna, di Mondello, di Valdesi…???

Lo chiederemo al Prefetto e in commissione territorio e ambiente