Per domenica 3 ottobre ancora nubi e piogge

Rovesci temporaleschi per il fine settimana nell’Isola

Ancora allerta gialla in tutte le province della Sicilia per la giornata del 2 ottobre

Per domenica 3 ottobre ancora nubi e piogge

Fine settimana all’insegna dell’instabilità Meteo in Sicilia. Previsti per sabato 2 e domenica 3 ottobre temporali sparsi e piogge ed un abbassamento delle temperature per quelle che si prospettano giornate tipicamente autunnali.

Per sabato 2 ottobre, un modesto cavo d’onda sul basso Tirreno alimenta condizioni di spiccata instabilità atmosferica in Sicilia, apportando nuovi rovesci temporaleschi, più probabili nottetempo e al primo mattino su Catanese, Siracusano, Canale di Sicilia e Trapanese e al pomeriggio nelle aree interne montuose, in successiva estensione a coste tirreniche.

Nel frattempo correnti di scirocco si intensificheranno responsabili ancora di tempo instabile sulla Sicilia con rovesci e temporali, specie nel pomeriggio sui settori interni ma a tratti anche sulle coste ioniche e tirreniche nonché sabato su quelle meridionali.

In serata, invece, temporale previsto nel Palermitano.

Mari poco mossi il basso Tirreno e lo Ionio, mosso il Canale di Sicilia. Venti deboli o moderati, tendenti a disporsi dai quadranti sudorientali in Sicilia.

Allerta gialla

La protezione civile regionale ha emesso un nuovo avviso di allerta gialla che riguarda tutta l’isola per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico.

In particolar modo le precipitazioni saranno “Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale su tutta l’isola, con quantitativi cumulati deboli, fino a localmente moderati”.

Temperature in discesa

Temperature più fresche nell’isola. Previsti 26 gradi a Palermo e Messina, 25 a Catania, Siracusa ed Agrigento, 24 a Trapani, 23 a Caltanissetta e Ragusa, 21 ad Enna.

Nel resto d’Italia

Al nord, la giornata sarà caratterizzata da una presenza via via più diffusa di nubi dai settori occidentali verso quelli orientali, ma non sono attese precipitazioni degne di nota.

Al centro, la giornata sarà contraddistinta da un cielo con nubi sparse sugli Appennini e in Sardegna (temprale su aquilano e sassarese) e sereno o poco nuvoloso sul resto delle regioni.

Al sud, la giornata trascorrerà con rovesci temporaleschi sulla Sicilia, ma a carattere irregolare. Sul resto delle regioni avremo nubi irregolari in Calabria e più sole altrove.

Per domenica 3 ottobre ancora nubi e piogge

Nubi e piogge anche per domenica 3 ottobre. Il quadro Meteo continua a prospettare instabilità in Sicilia. Già dalle prime ore del mattino piogge di modesta entità nella maggior parte dell’isola con un apparente miglioramento in tarda mattinata. Pomeriggio piovoso ovunque con schiarite previste in serata.

Mari da calmi a poco mossi. Venti da deboli a moderati.

Temperature stabili nei valori massimi che oscillano tra i 27 gradi previsti a Palermo ed i 21 di Enna.

Nel nord Italia, la giornata sarà caratterizzata da un tempo in peggioramento al Nordovest e sul Friuli Venezia Giulia con piogge e locali temporali. Nubi irregolari altrove. Venti di Scirocco.

Al centro, la giornata sarà contraddistinta dall’arrivo di qualche pioggia o temporale sulle coste toscane e laziali. Per il resto il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso.

Nel resto del sud, infine, giornata trascorrerà con un tempo in prevalenza asciutto. Il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso sui settori ionici di Calabria (rovesci), altrove poco nuvoloso.