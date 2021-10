Continua l'instabilità in tutta l'isola

Anche per il 2 ottobre previste piogge e temporali

Ancora allerta gialla della protezione civile regionale

Continua il maltempo in Sicilia con piogge e temporali previsti anche per la giornata di domani 2 ottobre. La protezione civile regionale ha emesso un nuovo avviso di allerta gialla che riguarda tutta l’isola per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico.

In particolar modo le precipitazioni saranno “Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale su tutta l’isola, con quantitativi cumulati deboli, fino a localmente moderati”.

Evoluzione meteo Sicilia

Per sabato, un modesto cavo d’onda sul basso Tirreno alimenta condizioni di spiccata instabilità atmosferica in Sicilia, apportando nuovi rovesci temporaleschi, più probabili nottetempo e al primo mattino su Catanese, Siracusano, Canale di Sicilia e Trapanese e al pomeriggio nelle aree interne montuose, in successiva estensione a coste tirreniche. Nubi in aumento diurno sulla Campania con rischio di qualche debole precipitazioni sui settori settentrionali nonché a macchia di leopardo nel pomeriggio a ridosso dei rilievi. Variabilità anche sulla Calabria con fenomeni in sviluppo diurno e in locale sconfinamento sui versanti tirrenici e ionici.

Temperature in diminuzione

Temperature in calo. Venti deboli o moderati, tendenti a disporsi dai quadranti sudorientali in Sicilia. Mari poco mossi il basso Tirreno e lo Ionio, mosso il Canale di Sicilia. Non dovrebbero essere superati i 26 gradi previsti a Palermo e Catania. Temperature più fresche a Caltanissetta, 23 ed Enna, 20.

Fase instabile

Al via una fase instabile in Sicilia. Nel frattempo correnti di scirocco si intensificheranno nel fine settimana, responsabili ancora di tempo instabile sulla Sicilia con rovesci e temporali, specie nel pomeriggio sui settori interni ma a tratti anche sulle coste ioniche e tirreniche nonché sabato su quelle meridionali. Maggiore variabilità tra Campania e Calabria ma anche qui con ancora locali disturbi tra sabato e domenica.