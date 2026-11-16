la scorta rafforzata

Ancora tensione, ancora minacce nel percorso politico di Ismaele La Vardera. L’ultimo episodio in ordine di tempo si è consumato ieri pomeriggio, domenica 15 novembre, al porto di Catania. Durante un’iniziativa pubblica nei locali della Vecchia Dogana – la prima uscita catanese del deputato regionale nelle vesti di candidato alla presidenza della Regione al fianco del leader di Progetto Civico Italia, Alessandro Onorato – il confronto politico ha lasciato spazio alle intimidazioni.

Alcuni contestatori, tra cui lo stesso La Vardera ha indicato il cantante neomelodico Alessio Ossino, hanno preso di mira i relatori con insulti, urla al megafono e minacce, arrivando a tentare lo scontro fisico. Solo il tempestivo intervento degli uomini della scorta e degli agenti della Digos ha evitato che la situazione degenerasse, costringendo però gli organizzatori a interrompere anticipatamente la manifestazione. «Se non ci fosse stata la scorta, le loro intenzioni erano chiare», ha commentato a caldo il leader di Controcorrente.

Il rafforzamento della scorta

Quello di Catania non è un fulmine a ciel sereno, ma l’ennesimo tassello di un clima sempre più pesante attorno al deputato dell’Ars. Proprio alla fine dello scorso ottobre, infatti, l’Ufficio centrale di sicurezza aveva disposto un ulteriore rafforzamento della scorta assegnata a La Vardera. Una decisione scaturita dall’innalzamento del livello di allerta sulla sua incolumità, che aveva immediatamente attivato la solidarietà trasversale di diversi colleghi a Sala d’Ercole, tra cui Mimmo Turano, Margherita La Rocca Ruvolo e l’intero gruppo di Controcorrente, concordi nel ribadire che l’impegno istituzionale non può trasformarsi in un rischio personale.

Una lunga scia di intimidazioni dal 2024 ad oggi

Le misure di protezione accompagnano ormai da oltre un anno l’attività di denuncia del parlamentare regionale. La prima assegnazione della scorta risale infatti all’ottobre del 2025, al termine di mesi particolarmente turbolenti:

Novembre 2024: La Vardera fu destinatario di gravi minacce da parte dell’onorevole Auteri, una vicenda che spinse il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, a fare quadrato attorno al deputato al di là delle frizioni politiche del momento.

Maggio 2025: Una raffica di avvertimenti e minacce via social portò il segretario della Democrazia Cristiana, Stefano Cirillo, a esprimere pubblicamente vicinanza al parlamentare.

16 settembre 2025: Nel cuore di Palermo, in via Roma, il deputato venne aggredito verbalmente e minacciato da un vetturino abusivo, episodio duramente condannato anche dall’assessore comunale Fabrizio Ferrandelli.

Il fronte compatto della politica siciliana

Anche di fronte ai fatti della Vecchia Dogana di Catania, la risposta delle istituzioni e dei partiti non si è fatta attendere. Da Forza Italia al Partito Democratico, passando per Noi Moderati, la DC e il movimento Controcorrente, si è levato un coro unanime di condanna. “Al di là delle distanze politiche, il confronto democratico va sempre garantito”, è il messaggio ribadito in queste ore da più parti. Un segnale di compattezza per ricordare che né le aggressioni di piazza né le minacce via web possono frenare la libertà di denuncia e l’esercizio del mandato democratico nell’Isola.