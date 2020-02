Bloccato dagli agenti del commissariato Centro

La Polizia di Stato ha individuato e sottoposto a “fermo di indiziato di delitto” l’autore di una violenza sessuale avvenuta lo scorso 3 febbraio ai danni di una 16enne palermitana.

Le indagini sono state condotte dai poliziotti del commissariato Centro che hanno rintraccialo un giovane di 36enne cittadino nigeriano senza fissa dimora.

Lo scorso lunedì, la vittima, seduta sui gradini di una chiesa di via Maqueda, è stata avvicinata da giovane che le si è seduto accanto; dopo qualche istante l’uomo ha bloccato il braccio della malcapitata, toccandola con insistenza; la vittima, in preda al terrore, è riuscita a divincolarsi allontanandosi velocemente, ma il suo aggressore è salito a bordo di una bicicletta e l’ha seguita, raggiungendola dopo alcuni metri tendando di trascinarla in un vicolo. La ragazza, non si è persa d’animo e, urlando, è riuscita ad attirare l’attenzione di alcuni avventori di un bar delle vicinanze, che hanno messo in fuga il criminale.

Grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza gli agenti sono risaliti al nigeriano che hanno individuato a bordo di bicicletta, e hanno bloccato portandolo negli gli uffici del Commissariato.

L’uomo è stato portato nel carcere Lorusso di Pagliarelli.