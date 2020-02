Fermato Salvatore Platania, 24 anni

La Polizia di Stato di Catania ha dato esecuzione ad una ordinanza di applicazione di misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal Gip etneo nei confronti di Salvatore Platania, 24 anni, ritenuto responsabile di una rapina in danno di una farmacia e di una tentata rapina in un supermercato di Catania.

Entrambe le rapine sono state eseguite l’8 gennaio scorso. In entrambi gli episodi la Squadra Antirapine ha lavorato sulle immagini estrapolate dagli impianti di videosorveglianza dei due esercizi commerciali la cui analisi ha reso possibile l’identificazione dell’autore.

In occasione della rapina in farmacia, il sistema di videosorveglianza ha ripreso sia il ragazzo, che ha agito a volto scoperto armato di coltello, sia l’auto utilizzata per allontanarsi Il 24enne ha anche tentato di rapinare un supermercato, nella speranza di maggiori incassi ma l’opposizione di un dipendente ha sventato il colpo.