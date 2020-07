é andata male ad un 45enne

Il personale del Commissariato Distaccato di Caltagirone (CT) e i militari Stazione dei Carabinieri, hanno arrestato Salvatore Sfrangano, di 45 anni, accusato di furto. L’uomo è stato sorpreso dal proprietario dell’appartamento, un poliziotto in servizio al Commissariato, che facendo rientro nella propria abitazione, ha visto i due uomini dentro casa intenti a rubare. Uomo dei due è stato riconosciuto e bloccato dal Poliziotto, l’altro, invece, è riuscito a fuggire via e sono in corso indagini per la sua identificazione.

Nel corso della notte la Polizia ha rintracciato il 45enne sorpreso sulla sua auto con la refurtiva che è stata restituita al poliziotto derubato. L’uomo è stato fermato per il reato di furto aggravato e, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa del giudizio direttissimo.