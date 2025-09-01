I carabinieri della stazione di Villagrazia di Carini e della sezione radiomobile della compagnia di Carini hanno arrestato quattro palermitani sorpresi dentro un’abitazione sequestrata in fondo Cicala a Villagrazia di Carini mentre stavano portando via condizionatori, scaldabagno e impianto elettrico.

Uno dei quattro arrestati tra i 56 e i 66 anni, tra loro c’era anche una donna era imparentato con il proprietario della casa.

Sono tutti indagati per tentato furto e violazione di sigilli. I militari nel corso di un controllo sono riusciti a bloccare i quattro alle prese con il trasloco. Il gip ha convalidato l’arresto.