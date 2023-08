Due uomini arrestati dai carabinieri

Avrebbero legato e tentato di rapinare in casa un’anziana, ma sono stati messi in fuga dalle urla della donna e dall’intervento di un vicino.

I carabinieri della compagnia Palermo Piazza Verdi hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip Palermo nei confronti di due persone di 25 e 64 anni per il reato di tentata rapina pluriaggravata.

Il colpo era stato organizzato dai due in un appartamento del quartiere Villaggio Santa Rosalia lo scorso novembre. I due indagati dopo essersi introdotti in casa della pensionata l’hanno legata e cercata di imbavagliare.

La vittima ha reagito e ha potuto contare sul vicino che si è reso conto che stava succedendo qualcosa di grave ed è arrivato in soccorso mettendo in fuga i rapinatori. Gli arrestati sono stati portati nel carcere Lorusso di Pagliarelli.

Nei giorni scorsi una truffa ad un’altra anziana

Appena due giorni fa i finanzieri del comando provinciale Palermo avevano denunciato alla procura di Termini Imerese una donna di Marineo di 50 anni (Pa) per i reati di truffa e autoriciclaggio e tre suoi familiari di 63, 32 e 26 anni per il reato di riciclaggio, condotte commesse in relazione a una truffa che sarebbe stata perpetrata in danno di un’anziana signora di 78 anni residente nello stesso paese che, avrebbe consegnato all’indagata circa 36.000 euro.

Le indagini sono scattate dopo la querela presentata dalla stessa donna che percepiva la pensione di anzianità. I militari della compagnia di Bagheria hanno accertato tra il mese di settembre 2021 ed il mese di luglio 2022, la pensionata, a fronte delle promesse di inserire il giovane nipote disoccupato nel mondo del lavoro, attraverso la partecipazione a un progetto imprenditoriale in realtà inesistente, avrebbe consegnato, la somma di 36.000 euro alla donna di Marineo che si sarebbe presentata in casa rilasciando anche dei buoni di consegna dei soldi.

Per far fronte alle richieste e alla falsa speranza di un lavoro la pensionata avrebbe svincolato una polizza vita. La donna di 50 anni di Marineo ha altre denunce per truffa.

