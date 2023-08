Minorenne scomparsa e ritrovata tre giorni dopo dai carabinieri

26/08/2023

Ritrovata nel Trapanese la minorenne che era scomparsa in Belgio i cui familiari ne avevano denunciato la sparizione. Era stata la madre allarmata che aveva attivato le forze di polizia del suo paese. Come indizio aveva anche detto alle autorità della possibilità che la figlia potesse essersi rifugiata nella zona di Trapani. E difatti è lì che è stata trovata.

La famiglia originaria del Trapanese

Ad intervenire i carabinieri della stazione di Borgo Annunziata. Sono stati loro ad aver ritrovato la minorenne che da tre giorni si era allontanata dalla sua abitazione in Belgio. La famiglia della ragazzina, originaria di Trapani ma residente per l’appunto in Belgio, dopo la scomparsa della minorenne ha subito attivato le ricerche. Non era stata tralasciata da parte la possibilità che la giovane sarebbe potuta giungere a Trapani.

Lo zio disperato

La scelta della provincia Trapanese per la giovane non era casuale. E’ un posto a lei conosciuto e avrebbe potuto trovare l’appoggio di qualche parente o amico. In seguito delle ricerche durate tre giorni i carabinieri, insieme allo zio che disperato si era rivolto a loro, l’hanno rintracciata in centro storico a Trapani. Si trovava nei pressi del Lazzaretto. Constatate le buone condizioni di salute e dopo aver avvisato i genitori, la giovane è stata affidata allo zio, il fratello della madre. Adesso si attende l’arrivo dal Belgio della famiglia.

Altra ragazza ritrovata due settimane fa

Un’altra giovane venne ritrovata due settimane fa dopo 2 giorni di ricerche. Anche lei si era allontanata volontariamente dalla sua abitazione di Partinico, nel Palermitano. Fortunatamente Debora Platano, 29 anni, è stata ritrovata in buone condizioni di salute.

La recente tragedia

Nelle scorse settimane proprio il Palermitano era stato protagonista di una tragedia. Il mese scorso venne ritrovato dopo giorni di ricerche l’uomo originario di Partanna Mondello smarritosi a Cinisi dopo essersi allontanato per andare a cercare lumache. La sagoma di Luigi Firenze dentro la grotta dell’Aquila nel territorio di Cinisi è stata notata dai droni. Dopo le riprese e le foto scattare e la certezza che quello fosse il corpo dell’uomo scomparso da una settimana da casa nel quartiere Partanna Mondello sono state organizzate le operazioni di recupero.