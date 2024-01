I ladri hanno tentato l'ingresso posteriore di via Narciso Cozzo

Hanno cercato di sfondare l’ingresso della libreria Feltrinelli a Palermo. I ladri hanno cercato di fare irruzione dall’ingresso di via Narciso Cozzo, la piccola stradina alle spalle del palazzo di via Cavour che ospita il negozio di libri e musica. È scattato l’allarme e poco dopo avere provocato danni alla porta i ladri sono fuggiti via. I carabinieri hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona visto che a due passi c’è la sede della Banca d’Italia.

Colpo con spaccata ad un’edicola in via principe di Villafranca

Sono riusciti a mandare in frantumi un vetro semi blindato e portare via contanti, biglietti per autobus, bottiglie, formaggi e pure libri. Il colpo con la spaccata è stato messo a segno pochi giorni fa nell’edicola La casa del giornale di via Principe di Villafranca, che si trova all’angolo con via Turrisi Colonna, dove i ladri hanno portato via un bottino di oltre tremila euro a cui va sommato il danno per la sostituzione del vetro con l’infisso. Le indagini sono condotte dalla polizia.

Altri furti in città

Il giorno prima si è verificato il furto allo Stand Florio, il gioiello liberty di via Messina Marine dove i ladri si sono intrufolati portando via di tutto. Valore del bottino: circa 10 mila euro. Alcune sere era finito nel mirino un minimarket di via Principe di Granatelli. Le telecamere dell’attività hanno ripreso il furto: le immagini mostrano un uomo che, dopo aver forzato la saracinesca, entra nell’attività e svuota il registratore di cassa dove c’erano circa 600 euro.

Risale alla notte tra il 14 e il 15, invece, il tentato furto al ristorante NoName di via Paolo Paternostro. Anche in quel caso le telecamere hanno immortalato un uomo mentre cercava di sfondare l’ingresso a colpi di piccone per entrare. Non riuscendo nell’impresa, il ladro si è spostato in un altro ristorante vicino ma alla fine si è dovuto arrendere e si è allontanato a mani vuote.